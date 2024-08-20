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В Германии избегают сравнения действий ВСУ с Курской битвой времен Великой Отечественной войны
Правительство Германии делает все возможное, чтобы избежать сравнений между действиями ВСУ и событиями Курской битвы. Экс-офицер бундесвера Юрген Розе подчеркивает, что такие параллели могут негативно сказаться на имидже страны и её военной политики.

В последние дни внимание СМИ привлекли попытки правительства Германии избежать сравнений между действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ) и историческими событиями Курской битвы во время Второй мировой войны. Подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе выразил мнение, что такие параллели могут оказать негативное влияние на восприятие немецкой политики в отношении поставок оружия Украине.

Ситуация вокруг поставок немецкого оружия Украине вновь обострилась после недавних событий в Курской области. В ответ на запрос РИА Новости, немецкое правительство заявило, что не располагает данными о применении украинскими войсками немецкой техники в этом регионе. Однако в ряде немецких СМИ появились видео, подтверждающие использование украинских вооружений, произведенных в Германии, что ставит под сомнение официальные заявления.

Юрген Розе отметил, что немецкое правительство стремится избежать комментариев по этому поводу, поскольку это может привести к нежелательным ассоциациям с историей. Он указал на символизм Курской битвы, которая была одной из крупнейших танковых сражений в истории. Использование немецких танков в современном конфликте может вызвать негативные сравнения с действиями Третьего рейха, что, по мнению Розе, является крайне нежелательным для нынешней ФРГ.

Эксперт подчеркнул, что правительство Германии хочет избежать ассоциаций, которые могут поставить под сомнение его моральное превосходство в конфликте. Розе указал на манихейский подход к восприятию текущей ситуации: «Мы — хорошие, а русские — плохие». Это черно-белое восприятие, по его словам, не отражает сложность происходящего и может привести к неправильным выводам.

Розе также отметил, что ВСУ полностью зависят от поддержки западных стран. Он охарактеризовал украинские войска как «полезных идиотов» в прокси-войне, которую ведут США против России. Эта точка зрения подчеркивает, как важна международная поддержка для Украины в условиях текущего конфликта.

В то же время, Розе частично согласился с позицией правительства о том, что после поставки немецкое оружие становится собственностью Украины. Однако он считает, что это утверждение не совсем верно, так как фактическое управление украинскими войсками осуществляется под контролем западных партнеров, в частности, США.

6 августа 2023 года, согласно сообщениям, подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область, однако их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что операция будет завершена разгромом ВСУ и выходом на государственную границу. По данным Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении украинская армия понесла значительные потери.

Российский президент Владимир Путин также прокомментировал ситуацию, назвав действия Киева провокацией и утверждая, что ВСУ получит достойный ответ. В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности граждан.

Москва считает, что поставки вооружений Украине только усугубляют конфликт и вовлекают НАТО в военные действия. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, могут стать законной целью для российских сил. Он также подчеркнул, что поддержка Запада, включая подготовку кадров в различных странах, делает их активными участниками конфликта.

#всу #германия #курская битва
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