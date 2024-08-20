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Tesla нанимает людей для тренировки роботов Optimus с оплатой $48 в час
Tesla объявила о наборе тренеров для своих роботов Optimus, предлагая $48 в час. Кандидаты будут работать в костюмах для захвата движений и гарнитурах виртуальной реальности, собирая данные для обучения.

Компания Tesla объявила о наборе операторов для тренировки своих роботов Optimus. Эти специалисты будут получать $48 в час за выполнение уникальных задач, связанных с обучением роботов.

В рамках нового проекта Tesla ищет операторов, которые будут проходить заранее определенные маршруты, собирая данные для роботов Optimus. Кандидаты должны будут надевать специальные костюмы для захвата движений и гарнитуры виртуальной реальности, выполняя заданные движения. Это позволит роботу лучше воспринимать и воспроизводить человеческие действия, что является ключевым аспектом его обучения.

Обязанности операторов включают не только сбор данных, но и запуск и остановку записывающих устройств, а также выполнение мелкой отладки оборудования и программного обеспечения. Работники должны будут предоставлять обратную связь о производительности системы, что поможет команде разработчиков улучшить функциональность роботов. Операторы также будут отвечать за анализ и составление отчетов по собранным данным, что требует внимательности и способности к критическому мышлению.

Для успешного выполнения своих обязанностей кандидаты должны соответствовать определенным физическим требованиям. Например, им необходимо будет проводить более семи часов в день на ногах, неся до 14 кг. Также рост соискателей должен быть в диапазоне от 170 до 180 см, поскольку это важно для корректной работы костюмов захвата движений.

Работа в виртуальной среде может быть сложной, и некоторые люди могут испытывать дискомфорт, связанный с использованием гарнитур VR. Поэтому соискатели должны быть готовы к возможным ощущениям, связанным с VR-болезнью. Кроме того, при приеме на работу кандидаты должны будут продемонстрировать высокую координацию рук и глаз, а также способность к манипуляциям и движению в пространстве.

Работа предполагает гибкий график, включая дневные и ночные смены, а также возможность сверхурочной работы.

#tesla #роботы #работа #optimus
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