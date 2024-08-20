Компания Thermaltake анонсировала запуск новых блоков питания TOUGHPOWER GT мощностью 750W и 850W с сертификатом 80 Plus Gold. Эти устройства предлагают высокую эффективность и современные технологии управления, включая интеллектуальное охлаждение.

На днях Thermaltake представила два новых блока питания серии Toughpower GT, которые предлагают мощность 750W и 850W и соответствуют стандарту эффективности 80 Plus Gold. Эти устройства не только обеспечивают надежное питание для современных систем, но и обладают рядом уникальных особенностей.

Toughpower GT 750W и 850W выполнены в стандартном форм-факторе ATX и оснащены 120-мм вентилятором с гидравлическим подшипником. Одной из ключевых особенностей этих блоков питания является интеллектуальный режим Smart Zero Fan, который позволяет вентилятору автоматически отключаться при низких нагрузках, тем самым снижая уровень шума. Это особенно важно для пользователей, стремящихся к тихой работе своих систем.

Оба блока питания также имеют активную коррекцию коэффициента мощности и используют резонансную архитектуру LLC для преобразования постоянного тока в постоянный. Это обеспечивает стабильное и эффективное питание, что критично для высокопроизводительных компьютеров. Блоки питания предлагают один выход на +12 В и обеспечены шестью механизмами защиты: OVP (защита от перенапряжения), UVP (защита от понижения напряжения), OCP (защита от перегрузки по току), OPP (защита от перегрузки по мощности), OTP (защита от перегрева) и SCP (защита от короткого замыкания).

Особенностью Toughpower GT является его полностью модульная конструкция, которая позволяет пользователям подключать только те кабели, которые необходимы для их конфигурации. Это не только упрощает установку, но и улучшает управление кабелями внутри корпуса. Модульные панели включают в себя различные порты, такие как один набор для питания материнской платы ATX, четыре набора 8-контактных портов для PCIe и EPS, а также четыре порта для SATA. Особое внимание стоит уделить порту 12V-2×6: у 750W модели он поддерживает мощность до 300 Вт, в то время как 850W версия может обеспечить до 450 Вт.

Несмотря на то что новые блоки питания уже представлены на официальном сайте Thermaltake в Китае, конкретные цены на них пока не объявлены.