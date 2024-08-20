Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило новый кровоостанавливающий гель Traumagel, который может быстро остановить кровотечение. Разработанный из натуральных компонентов, он предлагает альтернативу традиционным методам гемостаза.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) официально одобрило кровоостанавливающий гель под названием Traumagel, который был разработан компанией Cresilon. Этот продукт, изготовленный из водорослей и грибов, представляет собой значительное достижение в области медицинских технологий, предлагая быстрые и эффективные решения для остановки кровотечений. Traumagel имеет уникальную текстуру и цвет, напоминающие хумус, и упакован в шприц, который по форме схож с предметами из популярной видеоигры «Halo».

Traumagel предназначен для лечения умеренных и сильных кровотечений, таких как те, что возникают при огнестрельных ранениях. Его применение значительно упрощает процесс остановки кровотечения по сравнению с традиционными методами, такими как марля или специальные медицинские клеи, содержащие химические коагулянты. Эти методы часто требуют сложных манипуляций и могут быть болезненными для пациентов, а также создают риски для медицинского персонала, который может подвергнуться воздействию осколков или других опасных предметов.

Одним из ключевых преимуществ Traumagel является его способность моментально останавливать кровотечение. Гель наносится непосредственно на рану, что позволяет избежать дополнительных манипуляций и уменьшить время, необходимое для оказания первой помощи. Исследования на животных показали высокую эффективность продукта, что стало основой для его одобрения для использования у людей.

Основатель Cresilon, Джо Ландолина, подчеркивает, что 91% смертей на поле боя связано с кровотечениями, которые можно предотвратить. Он уверен, что Traumagel станет важным инструментом для спасения жизней в экстренных ситуациях. Хотя данный гель не может мгновенно заживлять раны, как это происходит в видеоиграх, его внедрение в медицинскую практику открывает новые возможности при лечении травм.

Специалисты уверены, что использование таких продуктов может значительно повысить уровень оказания первой помощи в критических ситуациях. Это особенно актуально для военных и спасательных служб, где каждая секунда имеет значение.