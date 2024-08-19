Легендарная стратегия в реальном времени Age of Empires появится на мобильных устройствах Android и iOS 17 октября. Игра обещает сохранить классические элементы, при этом предлагая новый уникальный мобильный геймплей.

Age of Empires, одна из самых знаковых стратегий в реальном времени, готовится к выходу на мобильные платформы. В конце октября игроки смогут насладиться этой культовой игрой на своих смартфонах.

Глобальный запуск Age of Empires Mobile запланирован на 17 октября, и разработчики уверяют, что игра будет органично сочетать знакомые элементы оригинала с новыми механиками, адаптированными для мобильных устройств. Это решение стало результатом работы TiMi Studio Group в сотрудничестве с World's Edge и Xbox Game Studios, что дает надежду на высокое качество реализации.

Одной из ключевых особенностей Age of Empires Mobile станет возможность выбора легендарных исторических личностей для управления своими империями. Игроки смогут взять на себя роль таких известных фигур, как Дарий Великий или Жанна д'Арк, каждая из которых будет обладать уникальными навыками и талантами. Это добавляет стратегическую глубину и разнообразие в игровой процесс, позволяя использовать разные подходы к ведению войны и развитию своих территорий.

Разработчики обещают несколько однопользовательских режимов, что позволит игрокам исследовать различные аспекты игры и развивать свои стратегии в одиночной кампании. Такой подход может привлечь как старых поклонников серии, так и новых игроков, которые только начинают знакомство с миром Age of Empires.

Кроме того, предварительная регистрация на Age of Empires Mobile уже открыта для пользователей Android и iOS. Это дает возможность игрокам заранее подготовиться к запуску и быть среди первых, кто опробует новую игру. Для регистрации достаточно найти Age of Empires Mobile в магазине приложений и следовать простым инструкциям.

Важным аспектом, который стоит отметить, является то, что разработчики стремятся сохранить дух оригинальной игры, которая завоевала сердца миллионов игроков по всему миру. Age of Empires известна своими глубокими стратегическими механиками и исторической точностью, и разработчики уверяют, что мобильная версия не станет исключением.

С учетом растущей популярности мобильных игр, запуск Age of Empires Mobile может стать важным событием в игровой индустрии. Это не только расширит аудиторию игры, но и позволит фанатам насладиться классикой в новом формате.