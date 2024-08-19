Компания «Яндекс» объявила о намерении обучить свою нейросеть YandexGPT распознавать и переводить текст с изображений, аудио- и видеофайлов. Для этого планируется нанять AI-тренеров, которые помогут улучшить качество переводов.

«Яндекс» активно работает над развитием своей нейросети YandexGPT, планируя расширить ее функциональность за счет обучения переводу текста с изображений, аудио- и видеофайлов. Это направление стало возможным благодаря объявлению о наборе AI-тренеров, которые будут отвечать за подготовку и обучение модели, что обещает значительное улучшение качества перевода.

Вакансия AI-тренера, размещенная на сайте «Яндекса», раскрывает детали о том, какие навыки требуются для этой роли. Основное внимание уделяется знанию английского языка и профессиональным навыкам перевода, что критически важно для эффективного обучения языковых моделей. Ожидается, что каждый из тренеров будет разрабатывать собственные примеры перевода и оценивать качество автоматического перевода в различных специализированных областях, таких как физика или юриспруденция.

На данный момент нейросети, включая YandexGPT, часто предлагают дословный перевод, который не всегда соответствует ожиданиям пользователей. Качество таких переводов иногда оставляет желать лучшего, что порождает потребность в более продвинутых решениях. В «Яндексе» понимают, что для достижения высокого уровня качества необходимо внедрение новых методов и подходов. Это и стало одной из причин, по которой компания решила привлечь специалистов, обладающих опытом в области перевода.

Планируется, что в ближайшее время «Яндекс» наймет около десяти AI-тренеров, которые будут работать над улучшением алгоритмов YandexGPT. Это позволит не только повысить качество перевода, но и сделать его более контекстуальным и адаптированным к конкретным ситуациям. Подобный подход позволит нейросети лучше понимать нюансы языка и адаптироваться к требованиям различных пользователей.

Кроме того, работа с аудио- и видеофайлами открывает новые возможности для применения YandexGPT. Способность распознавать текст в таких форматах значительно расширяет функционал нейросети, делая ее более универсальной и полезной для пользователей. Это особенно актуально в условиях растущего интереса к мультимедийному контенту и его переводу.