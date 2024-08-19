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Jinghe Integration и SmartSky представили уникальную 180-мегапиксельную матрицу
Компания Jinghe Integration совместно с SmartSky представила первый в мире полнокадровый CMOS-сенсор изображения с разрешением 180 мегапикселей, что ставит под сомнение господство Sony в этой области.

В мире фототехники произошел значительный прорыв: компания Jinghe Integration, совместно с SmartSky, объявила о запуске первого в отрасли полнокадрового CMOS-сенсора изображения с разрешением 180 мегапикселей. Этот шаг не только расширяет выбор для профессиональных фотографов, но и ставит под угрозу долгосрочную монополию японской компании Sony на рынке высококачественных сенсоров.

Согласно информации, представленной Jinghe Integration, новый датчик был разработан с акцентом на удовлетворение растущего спроса на высокопроизводительные CIS, особенно в контексте требований к разрешению 8K. Для достижения этой цели компания использовала собственную 55-нм технологическую платформу и инновационные методы фотолитографического сращивания. Это позволило преодолеть ряд сложных задач, включая контроль точности сращивания и оптимизацию производительности пикселей. В результате был создан чип, который не только соответствует современным стандартам, но и превосходит их.

Новый сенсор обладает впечатляющими характеристиками: он поддерживает режим PixGain HDR с частотой 30 кадров в секунду и предлагает широкий динамический диапазон. Это делает его идеальным для использования в фотокамерах высокого класса, что, в свою очередь, открывает новые возможности для профессиональных фотографов и видеографов. Кроме того, сенсор совместим с различными оптическими объективами, что увеличивает его универсальность в различных приложениях.

Jinghe Integration также подчеркнула, что успешное тестирование 180-мегапиксельного сенсора стало важным шагом в развитии технологий для полнокадровых датчиков. Это открывает дорогу к созданию более мощных сенсоров среднего формата в будущем. Компания активно работает над тем, чтобы обеспечить стабильные электрические и оптические характеристики в процессе массового производства, что является ключевым моментом для обеспечения надежности новых технологий.

Интересно отметить, что Jinghe Integration была основана в 2015 году и с тех пор зарекомендовала себя как важный игрок на рынке полупроводников. Расположенная в зоне высоких технологий в Хэфэе, компания стала первой в провинции Аньхой, которая начала производить 12-дюймовые пластины. Она успешно вышла на рынок капитала, что подчеркивает ее стремление к инновациям и развитию.

SmartSens Technology, в свою очередь, также играет значительную роль в этой отрасли, занимаясь исследованиями и разработкой продуктов с датчиками изображения CMOS. Штаб-квартира компании находится в Шанхае, а ее исследовательские центры разбросаны по всему миру, что позволяет ей удовлетворять потребности в различных областях, включая безопасность, машинное зрение и интеллектуальную автомобильную электронику.

#сенсоры #cmos #фототехника #180 мегапикселей #jinghe integration #smartsky
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