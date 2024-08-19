Люксовый бренд BYD, Yangwang, завершил шестимесячные испытания своего суперкара U9 на знаменитом Нюрбургринге. Автомобиль готовится к первой поставке, что знаменует новый этап в производстве высокопроизводительных автомобилей.

Yangwang, люксовый бренд китайского автопроизводителя BYD, достиг важного этапа в разработке своего суперкара U9. После полугода интенсивных испытаний на одной из самых сложных трасс мира — Нюрбургринге — автомобиль готовится к первой поставке.

Трасса Нюрбургринг, известная своей сложной конфигурацией и резкими перепадами высот, стала идеальным полигоном для тестирования U9. В ходе испытаний команда Yangwang провела глубокую настройку автомобиля, оптимизировав его характеристики на более чем 70 поворотах и улучшив поведение на 30 критически важных участках. Эти тесты охватили почти 150 технических аспектов, что свидетельствует о серьезном подходе к разработке.

Недавно Yangwang отпраздновал еще одно достижение: первая партия суперкаров U9 успешно сошла с конвейера. Производственный процесс соответствует самым высоким стандартам, включая передовые зоны сборки и уникальную чистую комнату для создания углеродного монокока. Эта чистая комната поддерживает строгие условия по влажности и температуре, что обеспечивает высокую точность в производстве сложных компонентов.

Монокок U9 — один из крупнейших в мире и изготовлен с использованием технологий, которые Yangwang разрабатывал на протяжении более десяти лет. Это подтверждает преданность компании передовым методам проектирования и производства. Система Yunan-X, установленная на U9, значительно повышает его производительность, обеспечивая отличную устойчивость и отзывчивость. Использование высоковольтной платформы на 800 В и мощного двигателя подвески с показателем 36 кВт позволяет добиться подъемной силы более одной тонны на колесо.

Контроль качества U9 осуществляется по аэрокосмическим стандартам, с тщательными проверками на каждом этапе производства. Это гарантирует, что каждый автомобиль соответствует высоким требованиям, предъявляемым к суперкарам. Yangwang готовится к увеличению объемов производства и планирует начать поставки U9 своим первым клиентам уже в конце текущего месяца.

С U9 Yangwang не просто выходит на рынок суперкаров, но и устанавливает новый стандарт для этого сегмента. С ценой в 1,68 миллиона юаней (примерно 20 250 000 руб.), U9 демонстрирует впечатляющие характеристики: разгон до 100 км/ч за 2,36 секунды и максимальная скорость 309,19 км/ч. Размеры автомобиля составляют 4966 мм в длину, 2029 мм в ширину и 1295 мм в высоту, при этом его колесная база составляет 2900 мм, а вес — 2475 кг.

U9 также оснащен системой U-образного двигателя e4 от BYD, состоящей из четырех двигателей, которые обеспечивают максимальный крутящий момент в 1680 Нм. Аккумулятор емкостью 80 кВт·ч обеспечивает запас хода в 450 км по методике CLTC. Кроме того, автомобиль поддерживает различные варианты зарядки, включая быструю зарядку, позволяющую зарядить аккумулятор с 30 до 80% всего за 10 минут.

Система подвески и стабилизации DiSus-X позволяет U9 выполнять динамические маневры, включая возможность ездить на трех колесах и прыгать. Эти характеристики делают Yangwang U9 не просто автомобилем, а настоящим произведением инженерного искусства, готовым к новым вызовам на дорогах и трассах.