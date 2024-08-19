Компания Beijing Hyundai анонсировала официальную презентацию пятого поколения Santa Fe, которая состоится 30 августа на автосалоне в Чэнду. Новый внедорожник обещает удивить дизайном и современными технологиями.

Beijing Hyundai готовится к важному событию: 30 августа на международном автосалоне в Чэнду будет представлено пятое поколение популярного внедорожника Santa Fe. Этот автомобиль позиционируется как «легкий и дикий внедорожник среднего и большого размера», что подчеркивает его универсальность и готовность к приключениям. Новый Santa Fe станет примером нового дизайнерского языка компании, который получил название «Открыта для большего».

Новый Hyundai Santa Fe выделяется своим современным дизайном, который включает квадратные формы и динамичные линии. Передняя часть автомобиля привлекает внимание благодаря уникальной решетке, состоящей из двух слоев с черной сотовой структурой. Это не только придает автомобилю агрессивный вид, но и улучшает аэродинамические характеристики. Дневные ходовые огни, расположенные на передней панели, добавляют яркости и современности, а крыша и черный багажник на ней подчеркивают внедорожный характер модели.

Интерьер нового Santa Fe также был переработан с акцентом на удобство и технологичность. Автомобиль оборудован двумя 12,3-дюймовыми центральными экранами, которые обеспечивают интуитивно понятное управление всеми функциями. Под центральным экраном расположена 6,6-дюймовая цветная панель управления кондиционером, что делает доступ к климат-контролю ещё более удобным.

Также предусмотрена панель для беспроводной зарядки, что особенно актуально для современных пользователей. Окружающее освещение и многофункциональное рулевое колесо добавляют элемент роскоши и современности.

Одной из ключевых особенностей нового Santa Fe является возможность складывания задних сидений, что позволяет создать плоскую площадку для размещения различного оборудования, например, для активного отдыха или путешествий. Это делает автомобиль идеальным выбором для любителей природы и приключений, ведь он способен вместить всё необходимое для комфортного времяпрепровождения на свежем воздухе.

Что касается технических характеристик, новый Santa Fe имеет размеры 4830 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1770 мм в высоту, с колесной базой 2815 мм. Под капотом автомобиля установлен двигатель 2.0T, который обеспечивает отличную производительность и экономичность.

27-я Международная автомобильная выставка в Чэнду пройдет с 30 августа по 8 сентября 2024 года в «Международном выставочном центре Западного Китая».