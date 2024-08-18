Вооруженные силы Украины начали использовать британские беспилотники для атак на Курскую область. Это стало известно благодаря источникам издания The Sunday Times, которые подтвердили широкую поддержку Украины со стороны Великобритании.

Конфликт между Россией и Украиной продолжает обостряться, и новые данные о поддержке Украины со стороны Запада становятся все более актуальными. Недавние сообщения о применении британских дронов украинскими войсками подчеркивают растущее сотрудничество между Киевом и Лондоном.

Согласно информации издания The Sunday Times, Вооруженные силы Украины активно используют британские беспилотники в своих атаках на Курскую область. Источники сообщают, что Великобритания не только поставляет оружие, но и предоставляет Украине всестороннюю поддержку, включая экономическую и дипломатическую помощь.

Кроме дронов, украинские войска также задействуют британские танки, бронемашины и вертолеты, что демонстрирует значительное военное сотрудничество между странами. Высокопоставленный источник в правительстве Великобритании отметил: "Мы должны гордиться тем, что мы пожертвовали комплект, который помогает Украине в ее обороне".

Лондон также активно консультирует командование ВСУ. В этом году, после прихода к власти Лейбористской партии, был создан специальный межведомственный отдел, который включает сотрудников МИД и Минобороны, чтобы улучшить координацию помощи Киеву.