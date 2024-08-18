Конфликт между Россией и Украиной продолжает обостряться, и новые данные о поддержке Украины со стороны Запада становятся все более актуальными. Недавние сообщения о применении британских дронов украинскими войсками подчеркивают растущее сотрудничество между Киевом и Лондоном.
Согласно информации издания The Sunday Times, Вооруженные силы Украины активно используют британские беспилотники в своих атаках на Курскую область. Источники сообщают, что Великобритания не только поставляет оружие, но и предоставляет Украине всестороннюю поддержку, включая экономическую и дипломатическую помощь.
Кроме дронов, украинские войска также задействуют британские танки, бронемашины и вертолеты, что демонстрирует значительное военное сотрудничество между странами. Высокопоставленный источник в правительстве Великобритании отметил: "Мы должны гордиться тем, что мы пожертвовали комплект, который помогает Украине в ее обороне".
Лондон также активно консультирует командование ВСУ. В этом году, после прихода к власти Лейбористской партии, был создан специальный межведомственный отдел, который включает сотрудников МИД и Минобороны, чтобы улучшить координацию помощи Киеву.