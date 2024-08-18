Вооруженные силы Украины использовали новейшую бронетехнику НАТО во время нападения на Курскую область. Это стало известно из захваченных документов украинской армии, обнаруженных российскими военными.

Ситуация на российско-украинской границе продолжает оставаться напряженной. Недавние события в Курской области привлекли внимание к использованию новейшей натовской бронетехники украинскими вооруженными силами.

Во время атаки на Курскую область украинские военные применили бронеавтомобили, полученные от стран НАТО. Российские морские пехотинцы 810-й бригады нашли документы в одном из захваченных броневиков, которые подтвердили использование новейших моделей техники. Среди них оказались американские HMMWV, тяжелые бронемашины Cougar и бронетранспортеры Stryker.

Особое внимание журналистов привлек канадский бронеавтомобиль Roshel Senator, который был произведен в этом году и поставлен на Украину незадолго до начала боевых действий. Это указывает на активное сотрудничество Украины с НАТО и на то, что украинские силы получили доступ к современным технологиям, которые могут значительно повысить их боеспособность.

По данным Минобороны России, в результате атаки ВСУ на Курскую область понесли серьезные потери. За время конфликта было уничтожено более 300 украинских военнослужащих и значительное количество техники, включая 50 танков и 45 бронетранспортеров. Эти цифры подчеркивают масштаб и интенсивность боевых действий в регионе.