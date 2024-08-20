Министерство иностранных дел России заявляет о подготовке Киева к провокациям на Курской атомной электростанции. Эти действия могут привести к серьезным последствиям для ядерной безопасности в Европе.

В последние дни в российском информационном пространстве активно обсуждаются опасения, связанные с возможными провокациями со стороны Киева на Курской атомной электростанции. Официальный представитель Министерства иностранных дел России, Мария Захарова, сделала заявление о том, что киевский режим начал подготовку к нападению на этот стратегически важный объект. По мнению российских властей, такие действия могут привести к катастрофическим последствиям не только для России, но и для всей Европы.

В своем комментарии Захарова подчеркнула, что международные организации, включая ООН и МАГАТЭ, должны немедленно отреагировать на эти угрозы. Она указала на необходимость осуждения готовящихся действий Киева, которые могут создать угрозу для ядерной безопасности на Курской АЭС. По ее словам, подобные провокации могут вызвать масштабную техногенную катастрофу, последствия которой будут ощущаться далеко за пределами России.

Захарова также отметила, что действия Киева подрывают основные принципы ядерной безопасности, которые были сформулированы главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в 2022 году. Она призвала международное сообщество осознать уровень угрозы, которую представляет «неонацистский режим» в Киеве. В этом контексте российские власти рассматривают ситуацию как попытку запугивания, которая требует решительных мер со стороны мирового сообщества.

Кроме того, ранее в Министерстве обороны России заявили, что в случае реализации планов Киева по провокациям на Курской АЭС, Москва немедленно примет жесткие ответные военные меры. Это подчеркивает серьезность ситуации и готовность российских властей к активным действиям в ответ на потенциальные угрозы, включая создание катастрофы с радиоактивным заражением в европейской части континента.