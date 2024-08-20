Недавние исследования показывают, что Луна постепенно удаляется от Земли, что приводит к увеличению продолжительности суток. Ученые прогнозируют, что через 200 миллионов лет сутки на нашей планете могут достичь 25 часов.

Согласно новым исследованиям, Земля и Луна находятся в постоянном взаимодействии, которое влияет на продолжительность суток на нашей планете. Ученые обнаружили, что по мере удаления Луны от Земли, ее гравитационное воздействие замедляет вращение нашей планеты.

Исследования показывают, что Луна удаляется от Земли примерно на 1,5 дюйма в год, что постепенно влияет на скорость вращения нашей планеты. Ученые предсказывают, что в конечном итоге сутки могут увеличиться до 25 часов, однако на это потребуется около 200 миллионов лет. Геолог Стивен Мейерс из Висконсинского университета объясняет, что это замедление вращения можно сравнить с фигуристом, который, вытягивая руки, замедляет свое вращение.

На данный момент Луна находится на расстоянии около 383 000 км от Земли и совершает полный оборот вокруг планеты за 27,3 дня. Однако, поскольку Луна удаляется, ей потребуется больше времени, чтобы завершить один оборот. В будущем она может достичь такого состояния, когда будет видна только одна сторона, что также повлияет на взаимодействие между Землей и Луной.

Исследование, проведенное Мейерсом и его коллегами, основывается на анализе глубоких исторических данных о взаимоотношениях Земли и Луны. Ученые установили, что 1,4 миллиарда лет назад сутки на Земле длились всего 18 часов. Для этого они разработали статистический метод, который связывает астрономические теории с геологическими данными, что позволило реконструировать историю нашей планеты.

Когда луна вращается вокруг Земли, ее гравитация тянет океан, вызывая образование выпуклостей вокруг середины Земли. Это отчасти то, что заставляет вращение Земли замедляться

Миллиарды лет назад Луна была гораздо ближе к Земле, что способствовало более быстрому вращению планеты. Однако с течением времени, в процессе, известном как «лунная рецессия», Луна постепенно отдалялась от Земли. Это открытие стало возможным благодаря экспериментам астронавтов миссий «Аполлон», которые установили на Луне отражатели, позволяющие ученым точно измерять скорость удаления Луны с помощью лазеров.

С каждым годом, по мере удаления Луны, вращение Земли замедляется. Это связано с гравитационным воздействием Луны на океаны. Гравитация Луны вызывает приливы и отливы, создавая две выпуклости воды на поверхности Земли. Одна из них направлена к Луне, а другая — на противоположной стороне планеты. В результате вращение Земли происходит быстрее, чем движение Луны, что создает трение между океанами и сушей, замедляя вращение нашей планеты.

Кроме того, изменение климата также влияет на вращение Земли. Повышение глобальных температур приводит к таянию полярных льдов, и талая вода перемещается от полюсов к экватору. Это изменение также влияет на распределение массы Земли, что в свою очередь замедляет ее вращение.