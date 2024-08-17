Компания Equinix проводит испытания водородных топливных элементов в качестве резервного источника питания на своем объекте в Дублине. Этот проект может стать шагом к более устойчивым и экологичным технологиям в области центров обработки данных.

Компания Equinix, один из ведущих мировых поставщиков услуг дата-центров и колокейшн-сервисов, запускает испытания новой технологии — водородных топливных элементов. Этот проект, реализуемый в Дублине, Ирландия, представляет собой демонстрационную установку, которая может стать важным шагом к более устойчивым источникам энергии для центров обработки данных.

В 2023 году центры обработки данных в Ирландии потребили более 20% всей электроэнергии страны, что подчеркивает необходимость поиска более устойчивых источников энергии. Equinix уже некоторое время исследует потенциал водородных топливных элементов как альтернативного решения для своих объектов. На этой неделе управляющий директор Equinix Ireland, Питер Лэнтри, сообщил о демонстрационной установке, расположенной возле одного из четырех центров обработки данных International Business Exchange (IBX) в Дублине.

Лэнтри поделился своим энтузиазмом по поводу технологии, разработанной британской компанией GeoPura в сотрудничестве с Siemens Energy. Эта установка, по словам Лэнтри, может показаться простым грузовым контейнером, но на самом деле это символ будущего низкоуглеродных технологий в Ирландии.

Демонстрационный блок, предоставленный государственной энергетической компанией ESB, способен генерировать до 250 кВт чистой энергии. Его использование не ограничивается только центрами обработки данных; блоки уже применялись на крупных мероприятиях, заменяя дизельные генераторы в строительных проектах. Это подчеркивает универсальность технологии и ее потенциал в различных сферах.

Представитель Equinix подтвердил, что на данном этапе проект является экспериментом, однако компания планирует расширить применение топливных элементов для резервного питания в своих центрах обработки данных в будущем. Это шаг к отказу от традиционных дизельных генераторов, которые наносят вред экологии.

Интерес к водородным технологиям растет не только у Equinix. В прошлом году компания SK Ecoplant, часть корейского конгломерата SK Group, объявила о планах строительства завода в Ирландии, который будет работать исключительно на топливных элементах. Кроме того, голландский оператор NorthC уже использует эту технологию в качестве резервного источника питания, а Microsoft начала свои эксперименты с топливными элементами еще в 2020 году.

Equinix начала изучать возможности водородных топливных элементов в 2022 году в партнерстве с Национальным университетом Сингапура, что свидетельствует о серьезном намерении компании внедрить инновационные решения в свою деятельность. В этом году Honda и Mitsubishi также запустили проект, направленный на использование топливных элементов, переработанных из электромобилей, для питания центров обработки данных.

Топливные элементы работают на основе преобразования химической энергии топлива и окислителя в электричество, обычно используя водород и кислород. Однако основная проблема заключается в источниках водорода. ESB выразила надежду на то, что в будущем большая часть водорода в Ирландии будет производиться из возобновляемых источников. Если это произойдет, то «зеленый» водород сможет стать действительно безуглеродным решением. В настоящее время большинство водорода производится из метана, что является энергоемким процессом, часто основанным на использовании ископаемого топлива.