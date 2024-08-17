Исследование Биоцентра Базельского университета показало, что мозг использует три различных набора нейронов для хранения одного воспоминания. Это открытие может помочь в лечении травм, связанных с болезненными воспоминаниями.

Недавние исследования в области нейробиологии открыли удивительные факты о том, как наш мозг хранит воспоминания. Ученые из Биоцентра Базельского университета обнаружили, что для сохранения одного и того же воспоминания мозг использует три разные группы нейронов. Это открытие не только расширяет наше понимание механизмов памяти, но и может иметь важные последствия для лечения людей, переживших травму.

В ходе экспериментов, проведенных на мышах, исследователи использовали визуализацию мозга, чтобы наблюдать за процессом формирования новых воспоминаний. Они заметили, что при записи воспоминания активируются три различных набора нейронов: рано рожденные, поздно рожденные и нейроны, появляющиеся в промежуточный период. Первые из них развиваются на самых ранних стадиях эмбрионального роста, тогда как поздно рожденные нейроны формируются ближе к завершению этого процесса.

Интересно, что каждая из этих групп нейронов по-разному влияет на сохранение воспоминаний. Например, воспоминания, которые хранятся в рано рожденных нейронах, изначально сложно восстановить, но со временем они становятся более стабильными. В противовес этому, воспоминания, хранящиеся в поздно рожденных нейронах, изначально имеют высокую степень доступности, но со временем становятся менее доступными, что приводит к их потере.

В промежуточной группе нейронов наблюдается наибольшая стабильность воспоминаний, что указывает на важность их роли в процессе хранения информации. Флавио Донато, руководитель исследовательской группы, подчеркивает, что мозг сталкивается с уникальной задачей: он должен сохранять информацию о прошлом, чтобы помочь нам ориентироваться в настоящем, и одновременно адаптироваться к изменениям, происходящим вокруг нас.

Хотя исследование проводилось на мышах, их мозг часто используется как модель для понимания человеческой нейробиологии, так как у них есть аналогичные типы клеток. Тем не менее, результаты пока специфичны для грызунов. Тем не менее, исследователи надеются, что их работа поможет в разработке методов лечения для людей, переживших травматические события.

Одним из ключевых аспектов исследования является то, что свежие воспоминания, которые хранятся в поздно рожденных нейронах, все еще могут быть изменены до того, как они будут переданы в другие группы нейронов. Однако, как только воспоминание закрепляется в поздно рожденных нейронах, его становится все труднее изменить. Это открытие подчеркивает динамичность процессов памяти и пластичность мозга, что может стать основой для новых подходов в психотерапии.

Вильде Квейм, первый автор исследования, отмечает, что динамичное хранение воспоминаний является доказательством огромной емкости памяти мозга. Понимание этой пластичности может однажды привести к методам восстановления доступа к воспоминаниям, которые считались утраченными, или к подавлению болезненных воспоминаний, которые мешают повседневной жизни.