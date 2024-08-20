Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Мост через реку Сейм в Курской области под ударом: видео и детали инцидента
В Курской области произошло нападение украинских войск на мост через реку Сейм, что зафиксировали видеокамеры. В результате удара один человек выжил, а мост стал недоступен для эвакуации местных жителей.

Недавно внимание общественности привлекли видеозаписи, запечатлевшие последствия удара украинских вооруженных сил по мосту в Курской области. Это событие вызвало широкий резонанс, так как мост играл ключевую роль в транспортировке людей и грузов, и его разрушение создало серьезные проблемы для местного населения.

Telegram-канал Baza опубликовал видео, снятое сразу после атаки, на котором видно, как мост через реку Сейм получил значительные повреждения. На кадрах отчетливо видны четыре крупных отверстия в конструкции, что свидетельствует о попадании ракет. По словам автора записи, пятый снаряд поразил микроавтобус, который в тот момент проезжал по мосту.

В микроавтобусе находились волонтеры Народного фронта, среди которых были Николай Ковалев, Давид Соколов и Федор Геращенко. К сожалению, только Федор Геращенко смог выжить после удара, его доставили в больницу с серьезными ожогами. На другом видео видно, как очевидец спешит к горящему автомобилю, что подчеркивает трагичность ситуации.

Спустя некоторое время после первого удара, украинские войска нанесли повторный удар по мосту, в результате чего один из пролетов обрушился. Это событие сделало мост единственной переправой для эвакуации местных жителей, что теперь невозможно, так как наземный путь стал недоступен.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент, отметив, что ВСУ применили ракеты западного производства, вероятно, системы HIMARS, для атаки на гражданские объекты. Этот случай вызывает серьезные опасения по поводу безопасности гражданских инфраструктур и подчеркивает нарастающее напряжение в регионе.

#всу #видео #атака #курская область #мост
3
Показать комментарии (3)
Российские военные завершили зачистку посёлка Сафоновка в Курской области
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Утилита Lossless Scaling позволяет повысить FPS в играх в 4 раза на любой видеокарте
21
Инженеры США пытаются решить одну из самых больших проблем в гиперзвуковых полетах
13
Исследователи из Калифорнийского университета добились успехов в разработке интерфейса BCI
16
Гендиректор miHoYo не смог сдержать эмоций после волны критики на презентации Genshin Impact 5.0
14
Анонсированный Samsung Galaxy A06 получил чип Helio G85, батарею на 5000 мА·ч и цену от $115
1
Семнадцатилетний студент собрал термоядерный реактор для своей дипломной работы
12
Как жители РФ реагируют на замедление и блокировку YouTube, и где теперь смотрят клипы и мультфильмы
3
Microsoft закрыла лазейку, позволявшую устанавливать Windows 11 на ПК с неподдерживаемыми процессорами
13
Представлен инструмент, способный проверить производительность искусственного интеллекта устройств
+
Опубликована стоимость смартфонов Huawei серии Mate 70
+
Компания Benelli представила новую винтовку, предназначенную для борьбы с FPV-дронами
2
Популярное приложение настройки экрана Android-смартфона Nova Launcher закрывается
8
Российские подразделения выбили ВСУ из населённого пункта Крутой Яр
6
Новая линейка десктопных процессоров Intel Core Ultra 200 для сокета LGA 1851 выйдет 10 октября
7
Британские дроны участвую в атаке ВСУ на Курскую область
2
Xiaomi выпускает роутер AX3000E с Wi-Fi 6, игровыми и интеллектуальными функциями
+
Rutube объявила о запуске функции переноса контента с YouTube
9
Опубликованы изображения всех четырёх цветовых варианта будущего iPhone 16 Pro
1
Associated Press: ВСУ намерены закрепиться в Курской области
2
Азербайджан изъявил желание присоединиться к БРИКС
11

Популярные статьи

Фобос-2: 35 лет самой загадочной фотографии в истории космонавтики
16
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
107
Форум Армия: С-500 "Прометей" с «космическими» ракетами 77Н6 за 600 млн. долларов - подробности
17
Итоги гоночного уик-энда 17-18 августа
1
Тест Manjaro Linux 24.0.6 против Windows 10 на слабом и устаревшем ПК
35
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами
17
О глобальном кризисе на вторичном рынке игровых видеокарт
5
Путь Дэдпула в комиксах
+
Как создать новую крестовину для геймпада Sony PlayStation 5 DualSense
13
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
80

Сейчас обсуждают

Cocoa
04:48
Много мостов и ещё много чего на исторических окраиных территориях России. Где аборигены, как видим, сами себе самостоятельно жизнь неладить с 1990-х не способны. Мосты на исторических российских окра...
Мост через реку Сейм в Курской области под ударом: видео и детали инцидента
nukemall
04:42
Вы, боты тупые, только кресла под собой поджечь можете. А российские войска мосты, дамбы и прочие подобные сооружения с начала боевых действий спокойно сносят если это может дать полезный эффект.
Мост через реку Сейм в Курской области под ударом: видео и детали инцидента
Yaroslav Laptinov
04:38
А, ну, неудивительно)))
Игромир в центре Москвы - разбираем последние события
Cocoa
04:37
Германская индустрия накрывается. Зато сосредоточатся на сосисочно-пивном бизнесе под духовой оркестр. И ещё фильмы для взрослых. Чем и помогут.
Шольц заявил, что Германия останется крупнейшим европейским спонсором Украины
Сергей Анатолич
04:32
Зеля думаю будет как Хамас действовать. Заложников решил взять, а теперь шантажом займётся.
The Times: Действия ВСУ в Курской области усиливают переговорную позицию Зеленского
Сергей Анатолич
04:25
Чо то всё коментируем... А почему мы мосты на украине не взрываем? Странно всё это.🫣😔🤔
Мост через реку Сейм в Курской области под ударом: видео и детали инцидента
Андрей Сергеевич
04:25
"Действия ВСУ в Курской области усиливают переговорную позицию Зеленского". Не усиливают.
The Times: Действия ВСУ в Курской области усиливают переговорную позицию Зеленского
Nvidia&Intel Hater
04:23
ты реальный кретин,твой огрызок даже у моего сосет как заведенный так как у тебя 4100 частота .у меня 4700.уже невелирует 15 процентов на поток разницы ,что у тебя лучше .про 7800 у которого однопоток...
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Андрей Сергеевич
04:23
Посетите любое сообщество по фильмам/играм/музыке/обучалкам и хранению/раздаче сего на торрентах... Там люди коробками винты по 20Тб покупают, только дай качественный товар по адекватной цене - с нога...
Кому сегодня нужен HDD на 14 Тб, и нужно ли отказываться от жёстких дисков в 2024 году
Gamandril
04:13
Если бы было ни о чем, то я бы не мог ответить за базар, или это слишком сложно для таких как ты?
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем