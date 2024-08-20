В Курской области произошло нападение украинских войск на мост через реку Сейм, что зафиксировали видеокамеры. В результате удара один человек выжил, а мост стал недоступен для эвакуации местных жителей.

Недавно внимание общественности привлекли видеозаписи, запечатлевшие последствия удара украинских вооруженных сил по мосту в Курской области. Это событие вызвало широкий резонанс, так как мост играл ключевую роль в транспортировке людей и грузов, и его разрушение создало серьезные проблемы для местного населения.

Telegram-канал Baza опубликовал видео, снятое сразу после атаки, на котором видно, как мост через реку Сейм получил значительные повреждения. На кадрах отчетливо видны четыре крупных отверстия в конструкции, что свидетельствует о попадании ракет. По словам автора записи, пятый снаряд поразил микроавтобус, который в тот момент проезжал по мосту.

В микроавтобусе находились волонтеры Народного фронта, среди которых были Николай Ковалев, Давид Соколов и Федор Геращенко. К сожалению, только Федор Геращенко смог выжить после удара, его доставили в больницу с серьезными ожогами. На другом видео видно, как очевидец спешит к горящему автомобилю, что подчеркивает трагичность ситуации.

Спустя некоторое время после первого удара, украинские войска нанесли повторный удар по мосту, в результате чего один из пролетов обрушился. Это событие сделало мост единственной переправой для эвакуации местных жителей, что теперь невозможно, так как наземный путь стал недоступен.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент, отметив, что ВСУ применили ракеты западного производства, вероятно, системы HIMARS, для атаки на гражданские объекты. Этот случай вызывает серьезные опасения по поводу безопасности гражданских инфраструктур и подчеркивает нарастающее напряжение в регионе.