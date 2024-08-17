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Tesla Cybertruck переделали в электрический броневик
Производитель модификаций Tesla Unplugged Performance совместно с Archimedes Defense запускает серию бронированных автомобилей Cybertruck. Эти новинки предназначены как для военных, так и для гражданских пользователей, обеспечивая высокий уровень защиты и автономности.

Недавно стало известно о сотрудничестве между компанией Unplugged Performance, известной своими модификациями автомобилей Tesla, и оборонным предприятием Archimedes Defense. Их совместный проект направлен на создание серии бронированных версий Cybertruck, которые будут предназначены как для военных, так и для гражданских нужд.

Серия модификаций под названием STING включает в себя несколько уникальных версий Cybertruck, каждая из которых предлагает свои особенности и преимущества. Одной из первых моделей является STING Baja, которая уже была представлена с внедорожным пакетом UP INVINCIBLE. Эта версия оснащена генераторной установкой, помещающейся в багажник и способной заряжать до 125 кВт, что значительно увеличивает запас хода электрического пикапа. Это решение особенно актуально для тех, кто работает в удаленных или сложных условиях, где доступ к электроэнергии может быть ограничен.

Другая версия, получившая название Protector, предлагает дополнительную защиту благодаря броне, способной выдерживать пули калибра до 7,62 мм. Хотя Tesla уже утверждала, что Cybertruck имеет пуленепробиваемые характеристики, это относится лишь к некоторым частям кузова, а не к окнам. Таким образом, Protector представляет собой более серьезный вариант для тех, кто ищет надежность в критических ситуациях.

Дополнительно, в рамках этого сотрудничества будет представлен бронетранспортер Cybertruck STING, который обеспечивает защиту от более мощных угроз, включая пули калибра до 14,5 мм. Эта модель также будет оснащена специальной защитной пластиной, которая защищает от электромагнитных импульсов и мин. Однако стоит отметить, что в зависимости от юрисдикции, последние две версии могут не получить разрешение на движение по дорогам общего пользования.

Несмотря на отсутствие информации о ценах, обе компании уже заявили о готовности продавать свои модификации как правительственным структурам, так и гражданским пользователям. Это открывает новые возможности для внедрения высокотехнологичных решений в области безопасности и защиты.

#tesla #cybertruck #броневик #archimedes defense #unplugged performance
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