Волгоградская область готовится к открытию нового участка объездной дороги, который свяжет федеральные трассы, не проходя через город. Ожидается, что это существенно снизит нагрузку на местные дороги и улучшит транспортную ситуацию в регионе.

В 2024 году планируется открытие нового участка объездной дороги, который соединит московскую и ростовскую трассы, минуя сам Волгоград. Этот проект направлен на улучшение дорожной инфраструктуры и снижение трафика в городе, который давно испытывает проблемы с загруженностью.

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Губернатор Андрей Бочаров недавно доложил министру транспорта Роману Старовойту о готовности второго этапа обхода Волгограда. Этот участок дороги, протяженностью 25 километров, призван значительно уменьшить количество транзитных автомобилей, которые сейчас вынуждены пересекать город. По прогнозам, после открытия нового маршрута от 8 до 16 тысяч машин ежедневно будут избегать Волгоград, что значительно снизит уровень загрязнения и улучшит условия жизни местных жителей.

Министр транспорта и губернатор вместе с начальником Упрдор «Москва — Волгоград» Юрием Сорокиным оценили ход строительства. Объездная дорога, которая является частью международного транспортного коридора «Север — Юг», включает в себя не только саму магистраль, но и пять мостов и восемь путепроводов, что делает этот проект одним из самых сложных и масштабных в регионе. На данный момент готовность объекта составляет 82%, и его планируется ввести в эксплуатацию до конца 2024 года, что стало возможным благодаря федеральному финансированию в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

С завершением второго этапа, власти намерены сосредоточиться на развитии Второй продольной в районах Советском, Кировском и Красноармейском. Это позволит улучшить транспортную доступность и создать новые связи между районами. Также ведется строительство другого участка объездной дороги, который свяжет трассы Р-22 и региональную автодорогу Волгоград — Котельниково — Сальск. Этот участок протяженностью 12 километров будет готов в следующем году и включает три развязки, среди которых новый мост через Волго-Донской судоходный канал.

По мере завершения всех трех участков будет создана 70-километровая магистраль, которая значительно облегчит движение вокруг Волгограда. Это не только улучшит транспортное сообщение, но и поможет разгрузить городские дороги от транзитного трафика, что в свою очередь повысит безопасность на местных магистралях.

Губернатор Бочаров также отметил, что с увеличением нагрузки на дороги необходимо продолжать работу над строительством обхода Нового Рогачика и планировать третий и четвертый этапы обхода Волгограда. Эти меры помогут избежать возвращения транспортных потоков в город, что было бы крайне нежелательно для его жителей.