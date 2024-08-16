Компания KRAFTON, известная разработкой PUBG, анонсировала ограниченную бесплатную пробную версию редактора лиц для своего нового симулятора жизни inZOI. Демоверсия будет доступна на Steam с 21 по 26 августа, позволяя игрокам создать уникальных персонажей

Разработчик KRAFTON, известный благодаря популярной игре PUBG, готовит к запуску новую игру-симулятор жизни под названием inZOI. С 21 по 26 августа пользователи Steam смогут попробовать ограниченную бесплатную версию редактора лиц, который позволит создать уникальных персонажей для дальнейшей игры. Этот шаг стал частью подготовки к полному релизу inZOI, который ожидается в конце нынешнего года.

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16 августа KRAFTON объявил о запуске функции «Face Editor» в рамках inZOI, предоставляя игрокам возможность настраивать внешность своих персонажей. В отличие от других симуляторов, таких как The Sims, inZOI предлагает более глубокое взаимодействие с игровым миром благодаря поддержке как первого, так и третьего лица. Это значит, что игроки смогут не только управлять своими персонажами, но и полностью погружаться в игровой процесс, взаимодействуя с окружающей средой.

Доступ к демоверсии редактора лиц будет предоставлен только на короткий период, что дает игрокам уникальную возможность оценить возможности настройки. Важно отметить, что созданные персонажи можно будет импортировать в основную игру, что добавляет дополнительный уровень удобства и вовлеченности. Разработчики уверяют, что на релизе inZOI будет полная поддержка модов, что позволит пользователям расширять функциональность игры и вносить свои изменения.

В inZOI предусмотрены различные игровые механики, включая вождение и управление отношениями с другими персонажами. Игроки смогут переживать различные ситуации, включая ДТП, что добавляет реалистичности в игровой процесс. Кроме того, если персонаж погибнет, игроки смогут вернуться в прошлое, чтобы предотвратить его смерть, что дает возможность экспериментировать с различными сценариями и решениями.

Симулятор разрабатывается на движке Unreal Engine 5, что обещает высокую графику и детализированный мир. KRAFTON стремится сделать inZOI эталоном в жанре симуляторов жизни, предлагая игрокам высокую степень свободы в создании и управлении персонажами. Возможность настраивать персонажей под свои предпочтения, а также взаимодействовать с игровым миром на новом уровне, делает inZOI привлекательной для широкой аудитории.

С учетом всех представленных возможностей, inZOI может стать серьезным конкурентом для уже существующих симуляторов жизни. Разработчики уверены, что игра привлечет внимание как старых фанатов жанра, так и новых игроков, желающих попробовать что-то новое. Запуск пробной версии редактора лиц — это только начало, и KRAFTON готовит множество сюрпризов для игроков в будущем.

Еще больше подробностей про эту игру вы сможете узнать здесь.