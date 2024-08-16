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Суперлуние и «Голубая Луна» - редкое астрономическое событие произойдет 19 августа 2024 года
19 августа 2024 года состоится первое суперлуние из четырех, которое будет отмечено как «Голубая Луна». Это событие обещает быть ярким и запоминающимся, но стоит разобраться, что именно скрывается за этими терминами.

19 августа 2024 года в 21:26 по московскому времени произойдет уникальное астрономическое событие — первое суперлуние этого года, которое также получит название «голубая луна». Это явление не только привлекает внимание любителей астрономии, но и вызывает множество вопросов о том, что оно на самом деле означает и как его можно наблюдать.

Термин «суперлуна» был введен астрологом Ричардом Нолле в 1979 году и обозначает полнолуние или новолуние, когда луна находится на расстоянии 90% или ближе к своему максимальному сближению с Землей. В результате этого явления полные суперлуны выглядят на 30% ярче и на 14% больше, чем обычно. Однако, хотя разница в размерах и яркости значительна, заметить ее невооруженным глазом может быть сложно, особенно для тех, кто не является опытным наблюдателем.

Интересный факт заключается в том, что восприятие луны может обмануть наш мозг. Когда луна находится низко над горизонтом, она кажется больше благодаря так называемой «лунной иллюзии». Это оптическое явление происходит, когда луна сравнивается с объектами на земле, такими как деревья или здания. В результате, когда луна высоко в небе, она не имеет рядом объектов для сравнения, и кажется меньше. Фотографы часто используют этот эффект, чтобы создать впечатляющие снимки, где луна выглядит особенно крупной на фоне других объектов.

Августовское суперлуние будет первым из четырех в 2024 году. Следующие суперлуния ожидаются 17 сентября, 17 октября и 15 ноября. Особое внимание стоит уделить октябрьскому суперлунию, известному как Охотничья или Кровавая луна. Эти события обещают быть не менее впечатляющими, чем первое суперлуние августа.

Что касается «голубой луны», то это название не связано с цветом. Существует два основных определения этого термина. Первое — это сезонная голубая луна, которая обозначает третье полнолуние в сезоне, когда происходит четыре полнолуния. Именно этот тип голубой луны мы увидим 19 августа. Второе определение относится к случаю, когда голубая луна случается дважды в течение одного календарного месяца, что также вызывает интерес у астрономов и любителей ночного неба.

Как бы там ни было, для большинства людей голубая луна будет восприниматься как обычное полнолуние, но с некоторыми дополнительными астрономическими особенностями. Это делает событие особенно интересным для наблюдателей, желающих запечатлеть красоту ночного неба.

В преддверии этого события астрономы рекомендуют найти открытое пространство вдали от городских огней для лучшего наблюдения. Суперлуние не только радует глаз, но и напоминает о том, как важно ценить явления природы и их влияние на нашу жизнь. Каждый раз, когда луна появляется в небе, она вызывает восхищение и вдохновение, и это суперлуние не станет исключением.

#астрономия #август 2024 #полнолуние #суперлуние #голубая луна
Источник: space.com
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