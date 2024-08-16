Их система способна идентифицировать неизвестные типы радаров и прогнозировать развертывание иностранных военно-морских сил.

Недавние исследования китайских ученых продемонстрировали, как искусственный интеллект может изменить подход к радиоэлектронной разведке. Специалисты смогли отследить загадочные сигналы, которые возникали в ключевых регионах Тихого океана, что открывает новые возможности для анализа военной ситуации.

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Согласно исследованию, проведенному под руководством Чжоу Чанлина из Университета информационной инженерии Сил стратегической поддержки, китайская система искусственного интеллекта успешно идентифицировала неизвестные типы радаров, точно предсказывая их конфиденциальные рабочие параметры. Это достижение стало возможным благодаря анализу электромагнитных сигналов, которые неоднократно фиксировались в таких стратегически важных местах, как Южно-Китайское море, Гуам, Маршалловы острова и Алеутские острова близ Аляски.

Ученые отметили, что характеристики этих сигналов указывают на наличие "тактической координации" между военными радарами, размещенными в этих зонах. Эта информация позволяет не только лучше понять текущее состояние военной активности, но и прогнозировать возможные действия иностранных военно-морских флотов.

Исследователи подчеркнули, что это первый случай, когда Народно-освободительная армия Китая (НОАК) публично продемонстрировала свои возможности в области радиоэлектронной разведки на глобальном уровне, основываясь на конкретных целях и фактических разведывательных данных. В условиях растущей напряженности в Тихом океане такие технологии могут оказать значительное влияние на стратегическое планирование.

Команда Чжоу разработала платформу, которая обрабатывает большие объемы данных, собранных с помощью различных разведывательных средств, включая военные корабли и спутники. Эта система не только анализирует исторические сигналы, но и выявляет паттерны взаимодействия между радарами разных стран, что позволяет более эффективно планировать операции радиоэлектронной борьбы.