Компания SiFive представила новое ядро процессора RISC-V под названием SiFive Performance P870-D, которое может масштабироваться до 256-ядерных систем. Это решение идеально подходит для центров обработки данных и приложений, основанных на искусственном интеллекте.

SiFive, пионер в области архитектуры RISC-V, анонсировала новое ядро процессора — SiFive Performance P870-D. Это решение не только задает новый стандарт для процессоров, но и открывает возможности для создания масштабируемых систем, которые могут достигать 256 ядер, что делает его идеальным выбором для центров обработки данных.

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SiFive Performance P870-D представляет собой ядро процессора, которое может быть использовано в конфигурациях с различным количеством ядер, вплоть до 256. Это ядро основано на предыдущей модели P870, которая имела шесть ядер и поддерживала неупорядоченное выполнение команд. Новое ядро сохраняет все преимущества предшественника, включая поддержку векторной обработки и ускорение криптографических операций, но добавляет новые возможности для масштабирования.

Ключевым моментом в архитектуре P870-D является поддержка открытого протокола AMBA CHI, который позволяет создавать энергоэффективные межкластерные связи. Каждый кластер может включать от одного до четырех ядер с общим кэшем L2, что значительно увеличивает производительность при минимальном энергопотреблении. Эта возможность масштабирования является важным преимуществом для архитекторов ЦОД, позволяя им разрабатывать высокопроизводительные вычислительные подсистемы для приложений, основанных на искусственном интеллекте.

С помощью стандартной шины CHI, P870-D позволяет клиентам SiFive легко масштабироваться до 256 ядер, используя при этом общепринятые отраслевые протоколы, такие как Compute Express Link (CXL) и CHI chip-to-chip (C2C). Эти протоколы обеспечивают когерентность между гетерогенными системами на кристалле (SoC) и конфигурациями с чиплетами, что делает P870-D универсальным решением для разработки высокопроизводительных систем.

В дополнение к своим масштабируемым возможностям, новое ядро также включает функции межкластерной надежности, доступности и удобства обслуживания (RAS). Эти функции критически важны для создания надежных систем, которые могут использоваться в приложениях с высокими требованиями к производительности и надежности.