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Новые подробности о Redmi K80 Pro: 2K дисплей и ультразвуковой сканер отпечатков
Xiaomi готовит к запуску новый смартфон Redmi K80 Pro, который обещает впечатляющие характеристики. Утечки показывают, что устройство будет оснащено продвинутым дисплеем и мощным аккумулятором, что делает его одним из самых ожидаемых релизов.

Смартфоны от Xiaomi и ее дочерней компании Redmi продолжают привлекать внимание пользователей благодаря своим инновационным технологиям. Новый Redmi K80 Pro, который ожидается в конце октября, обещает стать настоящим хитом благодаря своим уникальным характеристикам. По последним данным, устройство будет оснащено мощным чипсетом Snapdragon 8 Gen 4 и высококачественным дисплеем, что делает его одним из самых ожидаемых релизов сезона.

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Согласно недавним утечкам, Redmi K80 Pro будет иметь дисплей, разработанный дочерней компанией China Star Optoelectronics Technology — Huaxing. Этот экран будет отличаться высокой частотой обновления и улучшенной прочностью благодаря специальному стеклу. Также стоит отметить, что устройство будет оснащено одноточечным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, который обеспечит более надежную защиту данных пользователя.

Ранее сообщалось, что Redmi K80 Pro будет иметь плоскую OLED-панель с разрешением 2K, что обеспечит отличное качество изображения. Это особенно важно для пользователей, которые ценят яркие и четкие картинки. В дополнение к этому, смартфон будет иметь круглый модуль камеры с основной 50-мегапиксельной камерой, сверхширокоугольным объективом и 50-мегапиксельной телефотокамерой с 3-кратным оптическим зумом. Эти характеристики обещают высокое качество фотографий и возможность создания разнообразных снимков.

Что касается аккумулятора, то K80 Pro будет поддерживать быструю зарядку мощностью 100 Вт. Хотя ранее сообщалось о батарее емкостью 6000 мАч, новые данные указывают на то, что устройство будет иметь аккумулятор на 5500 мАч. Это все равно будет значительное улучшение по сравнению с предыдущей моделью Redmi K70 Pro, которая имела аккумулятор на 5000 мАч. Пользователи могут рассчитывать на длительное время работы без подзарядки, что является важным фактором в современном мире.

Кроме того, Redmi K80 Pro будет иметь металлическую среднюю рамку и стеклянную заднюю панель, что придаст устройству премиальный вид и ощущение качества. Ожидается, что телефон будет представлен в нескольких цветовых вариантах, что позволит пользователям выбрать устройство, соответствующее их стилю.

Redmi K80 Pro должен дебютировать в Китае в конце октября, а продажи начнутся в ноябре.

#смартфоны #xiaomi #snapdragon 8 gen 4 #redmi k80 pro
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Redmi K80 Pro получит сверхвысокочастотный дисплей с ультразвуковым сканером отпечатков пальцев
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