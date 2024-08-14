Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
В НАТО считают армию Нидерландов недостаточно вооруженной
Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов с 2010 по 2024 год, провел значительные сокращения в оборонном бюджете, что негативно сказалось на эффективности армии. Недавний отчет НАТО выявил серьезные недостатки в подготовке и оснащении голландских вооруженных сил.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который занимал свою должность с 2010 по 2024 год и теперь готовится стать генеральным секретарем НАТО, провел масштабные сокращения в бюджете вооруженных сил страны. Эти меры были настолько радикальными, что поставили под угрозу боеспособность армии, что подтверждается недавним отчетом НАТО, в котором подчеркиваются серьезные проблемы в качестве и количестве сил.

реклама

В записке, направленной в парламент Нидерландов, НАТО указало на наличие «значительных пробелов» в голландских вооруженных силах, несмотря на недавние инвестиции. В частности, внимание обращается на состояние Королевской армии Нидерландов, которая не располагает необходимым количеством батальонов для двух своих пехотных бригад — одной тяжелой и одной легкой. Эти бригады должны быть готовы к призыву в рамках НАТО, однако в данный момент они не имеют трех необходимых батальонов.

Кроме того, Воздушно-десантная бригада, известная как 11 Luchtmobiele Brigade, страдает от недостаточной подготовки и проблем с техническим обслуживанием. НАТО отметило, что в текущих условиях Нидерланды ограничены в возможностях участия в сухопутных боях, особенно когда речь идет о коллективной обороне. В ответ на эти вызовы, Нидерланды должны сосредоточиться на решении существующих проблем, включая приобретение боевых танков для бронетанкового батальона и увеличение инвестиций в поддержку развертывания трех пехотных бригад одновременно.

В то же время, в воздушном секторе по мнению натовских экспертов дела обстоят несколько лучше, хотя и здесь есть возможности для улучшения. В меморандуме упоминается о планах по покупке беспилотников MQ-9A Reaper, систем глубокого удара, батарей ПВО Patriot, заправщиков A330 MRTT и современных вертолетов H225M Caracal. Эти инвестиции должны помочь Королевским военно-воздушным силам Нидерландов сыграть важную роль в высококлассных воздушных операциях.

Тем не менее, остаются серьезные пробелы, особенно в области разведки и наблюдения (ISR). Важно отметить, что несмотря на наличие высококачественных подразделений, количество запланированных истребителей-бомбардировщиков F-35 все еще недостаточно для обеспечения нужд НАТО. В условиях ограниченного бюджета Министерство обороны Нидерландов изначально смогло закупить только 37 F-35A, но это число постепенно увеличивается до 52.

#нато #нидерланды #вооруженные силы #марк рютте
+
Написать комментарий (0)
План атаки на Курскую область украинскому Генштабу помогали составлять генералы из НАТО
Отставные пилоты F-16 из стран НАТО могут получить возможность присоединиться к ВВС Украины
Английский аналитик рассказывает про появившиеся у ВСУ истребители F-16
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ракета "Искандер-М" прилетела на аэродром Миргород для уничтожения украинского Су-27
+
YouTube на ПК начал полноценно работать у некоторых пользователей в РФ через Chrome, Opera и Safari
5
RTX 4090 и Core i9-12900K смогли обеспечить всего 42 fps в Black Myth: Wukong
12
Бойцы РФ в Курской области впервые применили дрон, не подверженный влиянию средствам РЭБ ВСУ
+
В сети появились подробности об ОС Midori, разрабатываемой в качестве альтернативы Windows
2
NI: МиГ-31 – Самый быстрый и самый загадочный российский истребитель
+
HMD работает над доступным смартфоном Hyper с дизайном Nokia Lumia и чипом Snapdragon 6 Gen 1
+
В России появился «самый аэродинамичный грузовик» Huanghe X7
+
Intel предложила своим сотрудникам в Ирландии план по добровольному увольнению
+
Биткоин перешёл в стадию экстремального страха, а аналитики говорят о приближении крупной коррекции
+
Первый испытательный полёт полностью импортозамещённого лайнера МС-21 ожидается в текущем году
+
На выставке "Армия-2024" показали обновлённый с учётом опыта БМПТ "Терминатор"
+
В Москве строят жилой комплекс уникальными скай-мостами - завершение проекта ожидается в 2027 году
1
Беспилотный разведчик Supercam S350M с бортовой системой обработки данных показали на "Армия-2024"
+
AMD продолжает постепенно отвоевывать долю рынка у Intel
+
Наплыв резюме, сгенерированных с помощью ИИ, привёл к проблемам на рынке труда США и Европы
1
Серия Huawei Mate 80 может получить технологию 3D-распознавания лица под дисплеем
+
Началась проверка рекорда по прохождению игры Diablo, который держался более 15 лет
1
Honor представит уникальную технологию управления смартфонами глазами в конце августа
+
Xiaomi выпустит компактный планшет с высокой производительностью и топовую модель с большим экраном
+

Популярные статьи

Субъективный обзор лучших фильмов режиссера Гильермо дель Торо
2
Какой процессор купить для апгрейда ПК, и почему в сторону Intel лучше не смотреть
86
Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер на самой популярной в мире видеокарте в 2024 году
4
Как правильно почистить смартфон от мусора и что удалить, чтобы не навредить системным файлам
1
В России легализовали майнинг - ждать ли очередных блэкаутов
4
Работаем над Installer-SH, или как установить софт только для одного пользователя в Linux
10
Подборка игр, которые ошибочно причисляют к киберпанку
6
Если ли смысл сегодня брать GeForce GTX 1080 Ti, и что нужно знать при покупке видеокарты с рук
6
Учёные выяснили, что употребление оливкового масла во время диеты может быть вредным для организма
8
О кактусе возле монитора и других народных приметах
8

Сейчас обсуждают

El Grechko
21:29
От себя же выскажу собственное, не специалиста, мнение: киберпанка как жанра в строгом смысле не существует вообще. Это напоминает шутку из "Ларри в выходном костюме 7", там сообщили, что автор этой и...
Подборка игр, которые ошибочно причисляют к киберпанку
Nvidia&Intel Hater
21:27
всирает говоришь.ты по своему огрызку то не суди .кламвульва 70 минимальная на полной ультре с лучами и твой огрызок ладно 50 будет .позорник.И не слова что нет самого теста записи.Я после его результ...
Какой процессор купить для апгрейда ПК, и почему в сторону Intel лучше не смотреть
VRoman
21:26
И мозгами похоже тоже отвыкли работать
Теплопакет AMD Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X могут поднять в обновлении прошивки AGESA 1.2.0.1A
drhitman
21:22
Достал его из черного списка, чтобы похаить))) Если старье - то с барахолки, а там за эти деньги 3070ти-3080ти...
Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер на самой популярной в мире видеокарте в 2024 году
Nvidia&Intel Hater
21:20
да уж .ток на мыло и надеется.в растре то не зашло,а как орал то .xess ты не смог отличить от dlss потому уж молчи про лучший.он хотя бы не придумывает детали которых нет
Какой процессор купить для апгрейда ПК, и почему в сторону Intel лучше не смотреть
Вячеслав Глушков
21:20
Криворукие индусы во всей красе...
В низкой производительности Ryzen 7 9700X в играх и рабочих задачах может быть виновата Microsoft
Opera Pony
21:19
Расскажите ему про докер и чрут?
Работаем над Installer-SH, или как установить софт только для одного пользователя в Linux
Clamwult
21:13
10% как раз ничего не дают когда фпс так мало, 10 % от 10 фпс это 1 фпс, у 6800 получается + 0,8 фпс будет
Какой процессор купить для апгрейда ПК, и почему в сторону Intel лучше не смотреть
El Grechko
21:10
Автор, если уж ты взялся просвещать людей, то следует дать определение киберпанка, а в идеале для каждого перечисленного не киберпанка явно прописать что именно не позволяет его отнести к этому жанру....
Подборка игр, которые ошибочно причисляют к киберпанку
Clamwult
21:07
Скрины с сайта перед тобой, 10% разница ничего не решит, 3050 на уровне 6800 в РТ и почти 2070. Ну и мне правда надоело читать что и где просрано, когда игры теперь работают только с апскейлерами, а Д...
Какой процессор купить для апгрейда ПК, и почему в сторону Intel лучше не смотреть
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем