Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов с 2010 по 2024 год, провел значительные сокращения в оборонном бюджете, что негативно сказалось на эффективности армии. Недавний отчет НАТО выявил серьезные недостатки в подготовке и оснащении голландских вооруженных сил.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который занимал свою должность с 2010 по 2024 год и теперь готовится стать генеральным секретарем НАТО, провел масштабные сокращения в бюджете вооруженных сил страны. Эти меры были настолько радикальными, что поставили под угрозу боеспособность армии, что подтверждается недавним отчетом НАТО, в котором подчеркиваются серьезные проблемы в качестве и количестве сил.

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В записке, направленной в парламент Нидерландов, НАТО указало на наличие «значительных пробелов» в голландских вооруженных силах, несмотря на недавние инвестиции. В частности, внимание обращается на состояние Королевской армии Нидерландов, которая не располагает необходимым количеством батальонов для двух своих пехотных бригад — одной тяжелой и одной легкой. Эти бригады должны быть готовы к призыву в рамках НАТО, однако в данный момент они не имеют трех необходимых батальонов.

Кроме того, Воздушно-десантная бригада, известная как 11 Luchtmobiele Brigade, страдает от недостаточной подготовки и проблем с техническим обслуживанием. НАТО отметило, что в текущих условиях Нидерланды ограничены в возможностях участия в сухопутных боях, особенно когда речь идет о коллективной обороне. В ответ на эти вызовы, Нидерланды должны сосредоточиться на решении существующих проблем, включая приобретение боевых танков для бронетанкового батальона и увеличение инвестиций в поддержку развертывания трех пехотных бригад одновременно.

В то же время, в воздушном секторе по мнению натовских экспертов дела обстоят несколько лучше, хотя и здесь есть возможности для улучшения. В меморандуме упоминается о планах по покупке беспилотников MQ-9A Reaper, систем глубокого удара, батарей ПВО Patriot, заправщиков A330 MRTT и современных вертолетов H225M Caracal. Эти инвестиции должны помочь Королевским военно-воздушным силам Нидерландов сыграть важную роль в высококлассных воздушных операциях.

Тем не менее, остаются серьезные пробелы, особенно в области разведки и наблюдения (ISR). Важно отметить, что несмотря на наличие высококачественных подразделений, количество запланированных истребителей-бомбардировщиков F-35 все еще недостаточно для обеспечения нужд НАТО. В условиях ограниченного бюджета Министерство обороны Нидерландов изначально смогло закупить только 37 F-35A, но это число постепенно увеличивается до 52.