Гражданин Украины Владимир Ц. покинул Польшу и уехал на Украину, несмотря на ордер на арест от Германии. Он подозревается в участии в подрывах газопроводов «Северный поток» и смог избежать задержания благодаря отсутствию его данных в поисковой базе.

Недавние события вокруг подрывов газопроводов «Северный поток» привлекли внимание международных СМИ. Гражданин Украины Владимир Ц., подозреваемый в причастности к этим взрывам, смог покинуть Польшу и вернуться на родину, несмотря на выданный Германией европейский ордер на арест.

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Владимир Ц., украинский водолаз, подозреваемый в организации взрывов на газопроводах «Северный поток», уехал из Польши на Украину в начале июля. По информации, предоставленной пресс-секретарем генпрокурора Польши Анной Адамяк, он пересек границу, не будучи задержанным польскими пограничниками. Несмотря на наличие ордера, данные о нем не были внесены в поисковую базу, что и позволило ему избежать ареста.

По данным немецких СМИ, включая ARD и Die Zeit, Владимир Ц. и трое его сообщников отправились в Балтийское море на парусной яхте в сентябре 2022 года. Предполагается, что они заложили взрывные устройства на трубопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2», после чего вернулись в порт Росток, сделав остановки в нескольких местах, включая Рюген и Борнхольм.

Владимир Ц. проживал в Прушкуве под Варшавой, и в июне немецкие власти запросили его задержание. Однако, как выяснили польские службы, они не смогли его найти по указанному адресу. В начале июля он пересек польско-украинскую границу, что стало возможным из-за того, что его данные не были зарегистрированы в базе розыска.

Инциденты с подрывами газопроводов произошли 26 сентября 2022 года в международных водах недалеко от датского острова Борнхольм. В результате взрывов три из четырех труб были повреждены, что сделало дальнейшую транспортировку газа невозможной. Расследования по этому делу проводили Дания, Швеция и Германия. Первые две страны прекратили свои расследования, так как не смогли установить виновных, в то время как немецкие следователи продолжают работу над делом.

В рамках расследования немецкие службы считают, что к подрывам могут быть причастны три украинских инструктора по дайвингу, среди которых есть женщина. Информация о других подозреваемых остается неопубликованной. Предполагается, что все они могли быть частью экипажа яхты «Андромеда», которая, по сообщениям, была арендована для выполнения этой операции.

Запрос России о проведении международного расследования был отклонен Советом Безопасности ООН, что также добавляет сложности к уже запутанному делу.