На Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» Ростех продемонстрировал специализированные патроны для стрельбы по беспилотным летательным аппаратам. Эти инновационные боеприпасы разработаны для повышения эффективности борьбы с мини-дронами.

На выставке «Армия-2024» Ростех представил новейшие специализированные патроны, предназначенные для эффективной борьбы с мини-беспилотниками. Разработанные НИИ прикладной химии, эти боеприпасы обещают стать важным инструментом для спецподразделений и служб безопасности в условиях современного боя.

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На выставке были представлены два типа патронов — IGLA AnDr и IGLA Vector AnDr, оба с калибром 12/76. Эти боеприпасы предназначены для поражения низколетящих БПЛА и используют кинетическую энергию для достижения своей цели. IGLA AnDr может снаряжаться дробью разных размеров, а IGLA Vector AnDr дополнительно оснащён световым элементом, который позволяет визуализировать полёт дроби, что помогает корректировать направление выстрела.

Одной из ключевых особенностей новых патронов является использование специального пороха с повышенной мощностью и более тяжёлой дроби, что значительно увеличивает их эффективность. Это особенно актуально для поражения дронов, которые часто имеют прочные конструкции, включающие пластиковые и металлические элементы.

Представители Ростеха отметили, что мини-дроны представляют собой серьёзную угрозу, и стандартные средства борьбы, такие как зенитные ракеты, не всегда являются оптимальным решением. В связи с этим, компания разрабатывает альтернативные решения, включая мини-ракеты и системы радиоэлектронной борьбы, а также специализированные боеприпасы для стрелкового оружия.

Скорость полета дроби в новых патронах составляет не менее 435 м/с, а кучность выстрела достигает 60%. Максимальная дальность поражения цели составляет не менее 100 метров, что делает их подходящими для различных тактических ситуаций. Твердость метаемого снаряжения составляет не менее 16 HV, что также влияет на эффективность поражения целей.

Для ближних дистанций предусмотрен бесконтейнерный вариант патрона IGLA AnDr, который обеспечивает высокую осыпь дроби на расстоянии до 35 метров. В то время как контейнерный вариант предназначен для дальних выстрелов, позволяя поражать цели на расстоянии до 100 метров.

Эти патроны ориентированы на использование сотрудниками спецподразделений, служб безопасности и охраны объектов критической инфраструктуры, что подчеркивает их важность в современных условиях.