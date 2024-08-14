В настоящее время аппарат проходит предварительные испытания, а его серийное производство ожидается в ближайшие месяцы.

Российский Новосибирский авиационный завод (НАЗ) подтвердил, что беспилотный ударный самолет С-70 «Охотник» находится на стадии предварительных испытаний и готовится к производству опытной партии. Это решение стало важным шагом в развитии военных технологий России, особенно в свете современных вызовов безопасности.

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На данный момент программа разработки С-70 «Охотник» достигла значительного прогресса. Заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков сообщил, что несколько опытных образцов уже проходят испытания. Параллельно с этим идет подготовка к выпуску опытной партии, которая подтвердит соответствие аппарата техническим требованиям и объемам, необходимым для серийного производства.

Важно отметить, что беспилотник «Охотник» находится на этапе предварительных испытаний с конца 2023 года. Вице-губернатор Новосибирской области Сергей Скомка ранее заявлял, что серийное производство может начаться во второй половине 2024 года. Кроме того, в рамках проекта разрабатывается программа обучения операторов, что также свидетельствует о серьезном подходе к внедрению новых технологий.

С-70 «Охотник», также известный как «Охотник-Б», представляет собой усовершенствованный малозаметный ударный дрон, разработанный компанией «Сухой» в рамках Объединенной авиастроительной корпорации. Этот беспилотный летательный аппарат предназначен для совместной работы с пилотируемыми истребителями, такими как Су-57, что значительно увеличивает возможности России в воздушном бою.

Размеры С-70 внушительны: размах крыльев составляет около 20 метров, а длина — около 14 метров. Эти характеристики позволяют дрону не только нести значительную полезную нагрузку, но и размещать современное авиационное оборудование и вооружение. Силовая установка включает один турбовентиляторный двигатель АЛ-31Ф, который также используется в истребителе Су-27. Это обеспечивает дрону высокую скорость и длительность полета, что делает его эффективным в различных боевых сценариях.

Авионика С-70 включает передовые навигационные системы и каналы связи, позволяющие работать как автономно, так и в координации с другими самолетами. Это обеспечивает беспилотнику возможность обмена данными в реальном времени, что повышает ситуационную осведомленность во время выполнения задач.

С-70 «Охотник» способен нести различные виды вооружения, включая ракеты класса «воздух-земля» и высокоточные бомбы, что делает его универсальным средством для поражения разнообразных целей — от наземных объектов до вражеских самолетов. Оснащение оптическими и инфракрасными датчиками высокого разрешения позволяет дрону точно идентифицировать цели даже в сложных условиях.

Дальность действия С-70 оценивается примерно в 6000 километров, что позволяет ему выполнять длительные миссии без частой дозаправки. Эта характеристика, в сочетании со скрытностью и современным вооружением, делает «Охотник» важным стратегическим активом для российских вооруженных сил.