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Corsair Gaming сообщает о снижении выручки на фоне ожиданий выхода Grand Theft Auto VI
Компания Corsair Gaming опубликовала отчет за второй квартал 2024 года, в котором сообщила о значительном падении чистой выручки. Основной причиной финансовых трудностей стали изменения в спросе на игровые компоненты и ожидания выхода крупных игр.

Corsair Gaming, известный производитель игровых компонентов и периферийных устройств, недавно обнародовал результаты своего финансового отчета за второй квартал 2024 года. В нем отмечается резкое снижение чистой выручки, что вызвало беспокойство у инвесторов и аналитиков. Выручка компании упала до 261,3 миллиона долларов, что на более чем 50 миллионов долларов меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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Основные причины снижения доходов Corsair связаны с падением спроса на высококачественные игровые компоненты и системы. В частности, чистая выручка компании снизилась с 325,4 миллиона долларов в прошлом году до текущих показателей. Несмотря на это, сегмент периферийных устройств, таких как игровые гарнитуры и клавиатуры, показал положительную динамику, увеличившись на 20% в годовом исчислении благодаря успешным запускам новых продуктов.

Одной из ключевых проблем, с которыми столкнулась Corsair, является удлинение циклов обновления игровых компонентов. Генеральный директор компании Энди Пол отметил, что раньше пользователи обновляли свои системы каждые 3-5 лет, но теперь этот срок увеличился до 4-6 лет. Это связано с тем, что многие игроки не видят необходимости в обновлении оборудования, так как отсутствуют игры, требующие значительных улучшений в производительности.

Кроме того, Corsair продолжает ощущать последствия всплеска спроса, вызванного пандемией COVID-19. Во время карантина покупатели активно приобретали игровые устройства, что привело к резкому увеличению спроса на продукцию компании. Однако сейчас рынок возвращается к нормальным условиям, и спрос на некоторые категории товаров стабилизировался на уровне, который был до пандемии.

По словам Полa, рынок игровых гарнитур, который служит индикатором для периферийных устройств, сейчас примерно вдвое больше, чем до COVID-19. Тем не менее, рынок самостоятельной сборки ПК остался на уровне, аналогичном до пандемии. Это указывает на то, что потребители становятся более осторожными в своих покупках, что также влияет на продажи Corsair.

Важным фактором, влияющим на рынок, является перенос выхода ожидаемых игр, таких как Grand Theft Auto VI, на 2025 год. Это создает дополнительное давление на спрос на высококачественные компоненты, так как игроки могут не чувствовать необходимости в обновлении своих систем до появления новых игр. В то же время другие проекты, такие как Call of Duty Black Ops 6, должны выйти в этом году, что может немного улучшить ситуацию.

Corsair надеется на более успешную вторую половину 2024 года, когда ожидается увеличение спроса на новые продукты, включая обновленные видеокарты и устройства для гонок SIM. Компания также рассчитывает на сезонные тенденции, которые могут способствовать росту продаж в ближайшие месяцы.

#игры #corsair #grand theft auto vi #финансовый отчет #игровые компоненты
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