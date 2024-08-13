На Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» ПАО «Яковлев» представило новый самолет Як-130М, разработанный на базе учебно-боевого Як-130. Модернизация направлена на улучшение боевых характеристик и привлечение интереса со стороны международных заказчиков.

На международной выставке «Армия-2024» ПАО «Яковлев» продемонстрировало новую модель — самолет Як-130М. Данная разработка основана на учебно-боевом самолете Як-130 и направлена на расширение его боевых возможностей, что должно повысить его привлекательность для зарубежных клиентов.

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Модернизация Як-130М нацелена на значительное улучшение боевых характеристик, что делает его более конкурентоспособным на международной арене. В новой версии предусмотрено внедрение разнообразного вооружения, включая ракеты класса «воздух-воздух» и высокоточные средства поражения, оснащенные спутниковыми и лазерными системами наведения. Это позволит Як-130М функционировать как легкий истребитель, сохраняя при этом свои учебные функции.

В рамках программы, инициированной Министерством промышленности и торговли России, завершена разработка конструкторской документации для создания опытных образцов. Генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский сообщил о начале сборки первых опытных образцов Як-130М на Иркутском авиационном заводе. В планах — изготовление трех опытных самолетов для проведения испытаний. Некоторые новые технические решения уже отрабатываются на существующих моделях, включая самолет, представленный на выставке.

Ключевыми элементами модернизированного Як-130М станут современные системы, которые значительно увеличат его функциональные возможности. Среди нововведений — бортовая радиолокационная станция БРЛС-130Р, оптико-лазерная тепловизионная система СОЛТ-130К, а также комплекс средств связи КСС-130. Кроме того, будет установлен бортовой комплекс обороны «Президент-С130», обеспечивающий защиту самолета в боевых условиях.

Эти новшества позволят использовать Як-130М как в учебных, так и в боевых задачах, обеспечивая эффективность работы в любых погодных условиях и в любое время суток. Модернизированный самолет станет универсальным инструментом, способным выполнять широкий спектр операций, что делает его особенно привлекательным для потенциальных заказчиков.

ПАО «Яковлев» рассчитывает, что обновленный Як-130М привлечет интерес иностранных партнеров, которые ищут более легкие и экономичные решения, вместо более тяжелых и дорогостоящих самолетов.