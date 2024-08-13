Холдинг «Ростех» объявил о значительном улучшении процесса производства управляемых снарядов «Краснополь». Новые технологии позволят увеличить объемы выпуска и повысить эффективность боеприпасов.

В условиях современных военных конфликтов важность высокоточных артиллерийских боеприпасов возрастает с каждым днем. В этом контексте холдинг «Ростех» представил обновленные подходы к производству управляемых снарядов «Краснополь», что значительно повысит их массовость и эффективность.

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Холдинг «Высокоточные комплексы» в рамках «Ростеха» анонсировал оптимизацию производственного процесса управляемого артиллерийского боеприпаса «Краснополь». Это нововведение направлено на упрощение технологий, что позволит значительно увеличить объемы выпуска и сделать снаряды более доступными для вооруженных сил.

Снаряд «Краснополь» обладает уникальными характеристиками, позволяя точно поражать как неподвижные, так и движущиеся цели. Он оснащен полуактивной лазерной головкой самонаведения, что дает возможность наводить его по лазерному лучу, отраженному от цели. Это делает его особенно эффективным для уничтожения ключевых объектов, таких как командные пункты и другие важные инфраструктурные элементы.

По информации из Телеграм-канала «Ростех», снаряды «Краснополь» уже доказали свою эффективность в зоне специальной военной операции, успешно противодействуя западной бронетехнике. Их высокая точность и способность работать в сложных условиях делают эти боеприпасы незаменимыми в современном конфликте.

Работы по улучшению технологий продолжаются, и ожидается, что новые разработки позволят еще больше повысить боевую эффективность этих снарядов. Важно отметить, что «Ростех» активно внедряет инновации, что способствует укреплению обороноспособности страны и повышению качества отечественного оружия.

С учетом текущей ситуации в мире, такие шаги «Ростеха» не только укрепляют позиции России на международной арене, но и обеспечивают надежную защиту собственных интересов.