Компания «Базальт СПО» начала разработку новой мобильной операционной системы AltPhone, предназначенной для мобильных устройств. Этот проект направлен на создание альтернативы доминирующим платформам Android и iOS в России.

В России стартовала работа над новой мобильной операционной системой AltPhone, разработанной компанией «Базальт СПО». Эта инициатива направлена на создание альтернативы существующим платформам, таким как Android и iOS, которые в настоящее время занимают лидирующие позиции на рынке.

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«Базальт СПО», известная своим опытом в разработке операционных систем, зарегистрировала товарный знак AltPhone. Это название будет носить новая мобильная ОС, которая, как сообщается, основана на открытом исходном коде, включая ядро Linux и компоненты из независимого репозитория проекта «Сизиф». Важно отметить, что разработка находится на начальной стадии, и конкретные сроки выхода продукта на рынок пока не определены.

По словам представителя компании, в рамках проекта «Базальт СПО» сотрудничает с российскими разработчиками мобильных устройств, однако детали этих партнерств пока не раскрыты. Ожидается, что AltPhone сможет предложить пользователям уникальные возможности благодаря использованию свободного программного обеспечения. Инвестиции в разработку этой платформы могут составить «несколько сотен миллионов рублей», что существенно дешевле, чем создание системы с нуля на закрытом коде.

«Базальт СПО» уже зарекомендовала себя как разработчик операционных систем для госструктур и крупных предприятий. В ее портфолио около семи продуктов, а общий объем пользователей составляет примерно один миллион. В 2023 году компания зафиксировала выручку в 1,3 миллиарда рублей при чистой прибыли в 638 миллионов рублей. Основными акционерами являются Агентство финансовой поддержки и ряд топ-менеджеров.

На российском рынке существует несколько компаний, занимающихся разработкой мобильных операционных систем. Среди них — «Ростелеком» с продуктом «Аврора», НТЦ ИТ «РОСА» с Rosa Mobile и другие. Однако, несмотря на наличие конкурентов, Android и iOS остаются наиболее популярными платформами. Продуктовый менеджер мобильных приложений «МойОфис» Илья Крючков подчеркивает, что для обеспечения безопасности данных и удовлетворения потребностей госструктур чаще выбираются «Аврора» и KasperskyOS.

Одной из основных проблем, с которой столкнется AltPhone, является обеспечение безопасности. Современные мобильные платформы должны гарантировать изоляцию приложений и защиту данных, особенно в банковских приложениях. Кроме того, для успешного запуска необходимы инструменты разработки для программистов, такие как SDK, что позволит создать экосистему приложений вокруг новой ОС.

Эксперты также отмечают, что для успешной работы AltPhone необходимо обеспечить высокую энергоэффективность и совместимость с различными процессами. Прогнозы указывают на то, что новые операционные системы, включая AltPhone, могут достичь необходимого уровня готовности не ранее чем через два-три года. На данный момент существующие решения не всегда способны эффективно использовать ресурсы мобильных устройств, такие как датчики NFC.

В начале своего пути AltPhone может столкнуться с ограничениями в поддерживаемом оборудовании. Тем не менее, если «Базальт СПО» сможет создать качественные драйверы для всех необходимых подсистем, у новой ОС есть шанс занять свою нишу на рынке. Однако, если компания сосредоточится только на крупных корпорациях, это может негативно сказаться на качестве платформы и количестве доступных приложений.