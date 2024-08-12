Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о 28 населенных пунктах, находящихся под контролем Вооруженных сил Украины.

На совещании с президентом России Владимиром Путиным временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов озвучил данные о ситуации в регионе.

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Согласно информации Смирнова, в 28 населенных пунктах, находящихся под контролем противника, проживает около двух тысяч человек. Губернатор выразил обеспокоенность по поводу судьбы этих людей, так как их местоположение остается неизвестным. Более того, он сообщил о пропаже двух волонтеров в пограничной зоне, что подчеркивает опасность, с которой сталкиваются гражданские лица в этом конфликте.

С начала конфликта в регионе зарегистрированы 121 случай ранения, из которых десять случаев касаются детей. В ответ на эту ситуацию власти Курской области организуют круглосуточную выдачу гуманитарной помощи, чтобы поддержать пострадавших.

Смирнов также отметил, что в Беловском районе Курской области произошел инцидент с обстрелом бригады «Россетей», в результате которого использовались снаряды с химическим оружием. Это вызывает серьезные опасения как среди местных жителей, так и среди военных, так как применение химических веществ является нарушением международных норм.

В регионе также действуют диверсионные группы, что требует усиления мер безопасности. Смирнов сообщил о необходимости патрулирования для защиты от мародеров.

К тому же, в Курской области нет четкой линии боевого соприкосновения, что затрудняет определение местоположения ВСУ. Власти сообщили о том, что на данный момент выкопано 40 из запланированных 46 километров противотанкового рва, а также строятся 90 взводно-опорных пунктов для защиты от возможных атак ВСУ.

Согласно последним данным, глубина проникновения ВСУ в Курскую область составляет 12 километров, а ширина — 40 километров.

С учетом текущей ситуации, власти оценивают необходимость эвакуации около 180 тысяч человек, из которых уже 121 тысяча были эвакуированы.