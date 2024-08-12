Xiaomi готовит обновление своей операционной системы HyperOS 2.0, которое обещает значительные улучшения и расширенную совместимость со старыми устройствами. В компании активно работают над устранением ошибок и повышением производительности, чтобы обеспечить пользователям лучший опыт.

Xiaomi продолжает развивать свою операционную систему HyperOS, и предстоящее обновление 2.0 обещает стать важным шагом вперед. Запущенная в прошлом году, HyperOS изначально столкнулась с рядом проблем, связанных с производительностью и функциональностью. Однако компания не останавливается на достигнутом и активно работает над оптимизацией своей ОС.

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С момента своего запуска HyperOS была задумана как универсальная платформа, объединяющая различные устройства Xiaomi под одним интерфейсом. Несмотря на первоначальные трудности, включая сбои в работе и проблемы с отзывчивостью, компания стремится исправить эти недоработки в обновлении HyperOS 2.0. Инсайдеры сообщают, что Xiaomi инвестирует значительные ресурсы в оптимизацию системы.

Одним из ключевых аспектов обновления станет оптимизация холодного запуска, что должно сократить время ожидания при включении устройства. Также ожидается, что будут устранены проблемы с касанием экрана блокировки, что сделает взаимодействие с устройством более плавным. Улучшения коснутся и автомобильной интеграции, что позволит пользователям легче подключать свои смартфоны к авто.

Кроме того, Xiaomi расширяет совместимость HyperOS, что позволит большему количеству старых устройств получить доступ к новым функциям и улучшениям. Это решение направлено на то, чтобы пользователи не оставались в стороне от технологических новинок и могли наслаждаться всеми преимуществами обновленной ОС.

Недавний уход Цзинь Фана, который возглавлял разработку MIUI и был важной фигурой в команде, вызвал спекуляции о его влиянии на HyperOS 2.0. Несмотря на официальные заявления, что его отсутствие не связано с проектом, многие в отрасли считают, что его опыт мог бы сыграть решающую роль в успешной реализации обновления.

Среди ожидаемых нововведений в HyperOS 2.0 также упоминается функция «Camera Scan», которая будет использовать сигналы WLAN для обнаружения скрытых камер. Это нововведение направлено на повышение конфиденциальности пользователей и защиту их личной информации. Кроме того, ожидается, что обновление включит расширенные возможности искусственного интеллекта, что сделает экосистему более интеллектуальной и адаптивной к потребностям пользователей.

Хотя точная дата выпуска HyperOS 2.0 пока не подтверждена, ожидается, что она состоится в конце октября, одновременно с запуском новой серии смартфонов Xiaomi 15.