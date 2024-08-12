На форуме "Армия-2024" "Ростех" представил систему ПВО "Панцирь-СМД-Е", которая отличается отсутствием автоматических пушек. Эта разработка нацелена на эффективное уничтожение воздушных угроз с помощью ракет.

Современные угрозы требуют новых решений в области обороны, и "Ростех" сделал важный шаг в этом направлении, представив на выставке "Армия-2024" свою последнюю разработку. Система ПВО "Панцирь-СМД-Е" обещает стать значимым дополнением к арсеналу противовоздушной обороны.

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На международном военно-техническом форуме "Армия-2024" "Ростех" анонсировал свою новейшую систему ПВО "Панцирь-СМД-Е". Как сообщил Владимир Артяков, первый заместитель гендиректора корпорации, данная система отличается от своих предшественников тем, что не имеет автоматических пушек, что делает ее чисто зенитным ракетным комплексом.

Кроме того, на выставке будут представлены ракеты для ближнего перехвата, которые эффективно справляются с дронами, включая компактные модели. Впервые будут продемонстрированы и две наземные роботизированные платформы, которые, по мнению Артякова, обладают высоким потенциалом для будущих боевых операций.