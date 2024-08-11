Итальянская компания Leonardo и немецкая Rheinmetall объявили о создании совместного предприятия по производству наземных систем, запланированном на конец сентября. Партнерство направлено на разработку новых боевых танков и боевых машин пехоты для нужд европейских вооруженных сил.

В мире оборонной промышленности произошло значительное событие: итальянская компания Leonardo и немецкий концерн Rheinmetall объявили о создании совместного предприятия, которое будет заниматься производством современных наземных боевых систем. В качестве анонса генеральный директор компании Leonardo Роберто Чинголани сообщил, что запуск нового совместного предприятия намечен на конец сентября.

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Совместное предприятие нацелено на развитие европейской промышленности в области обороны и создание новых боевых танков, а также платформы Lynx для бронированных машин пехоты. По словам Чинголани, сотрудничество между двумя компаниями предоставляет уникальную возможность для создания новых моделей основных боевых танков и боевых машин пехоты. Это позволит Италии модернизировать свои существующие танки Ariete и БМП Dardo, что является важным шагом в укреплении обороноспособности страны.

Будущий основной боевой танк будет основан на платформе KF51 Panther от Rheinmetall, а новая БМП, известная в Испании как VCI, будет разработана на базе KF41 Lynx. Ожидается, что первые образцы новых машин будут готовы в течение двух-трех лет, а полный производственный цикл займет от 10 до 15 лет.

Чинголани отметил, что это соглашение представляет собой значительный шаг к созданию единого европейского оборонного пространства, что важно в условиях растущей угрозы со стороны различных конфликтов. Это мнение поддерживает и сотрудничество с KNDS, объединяющей немецкую KMW и французскую Nexter, что подчеркивает стремление к интеграции усилий в области обороны.

KF41 Lynx — это следующая генерация боевых машин пехоты, разработанная Rheinmetall. По словам разработчиков, она отличается высокой защитой, мобильностью и огневой мощью, что делает ее идеальной для современных условий боя. Размеры KF41 составляют около 7,73 метра в длину, 3,6 метра в ширину и 3,3 метра в высоту, а вес может достигать 44 тонн в зависимости от конфигурации.

Машина оснащена модульной бронезащитой, которая может быть адаптирована к различным уровням угроз, что повышает ее универсальность. Башня Lance 2.0 позволяет устанавливать 30-мм или 35-мм автоматическую пушку, а также пулемет, что обеспечивает высокую огневую мощь. Также KF41 Lynx оборудован современными системами наблюдения и управления боем, включая камеры на 360 градусов.

Под капотом машины установлен мощный дизельный двигатель Liebherr, который развивает 1140 лошадиных сил и позволяет развивать скорость до 70 км/ч на дорогах.

Шасси KF41 Lynx также обладает высокой адаптивностью и может быть использовано для создания различных боевых и вспомогательных машин, таких как машины управления, бронированные скорые помощи и разведывательные платформы.