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PoZiTiv4iK
Уязвимость Microsoft Copilot может сделать его инструментом для фишинга
Исследования показали, что ИИ Microsoft Copilot может быть использован хакерами для манипуляций с корпоративными данными. Это открытие ставит под сомнение безопасность использования ИИ в бизнесе.

Современные технологии искусственного интеллекта предоставляют множество возможностей, однако они также могут стать мишенью для злоумышленников. Недавние исследования выявили, что Microsoft Copilot, встроенный в операционные системы Windows, может быть легко использован для кражи конфиденциальной информации и проведения фишинговых атак. Это открытие было озвучено на конференции Black Hat в Лас-Вегасе соучредителем компании Zenity, Майклом Баргури.

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На конференции Баргури продемонстрировал, как хакеры могут использовать возможности Copilot для создания фишинговых писем за считанные минуты. Традиционно, чтобы подготовить фишинговую атаку, злоумышленникам требовалось много времени для создания убедительных писем. Однако с помощью Microsoft Copilot этот процесс значительно упрощается. По словам Баргури, он может собрать контактную информацию и отправить сотни электронных писем с минимальными усилиями.

Одним из наиболее тревожных моментов, продемонстрированных исследователями, стало то, как злоумышленники могут обманом заставить Copilot изменить информацию о получателе банковского перевода. Для этого достаточно отправить вредоносное электронное письмо, и целевой сотрудник даже не должен его открывать, чтобы атака удалась. Это подчеркивает уязвимость системы и необходимость более строгих мер безопасности.

В другой демонстрации Баргури показал, как, задавая простые вопросы, он смог получить доступ к конфиденциальным данным сотрудников. Он начал с получения адреса электронной почты своей коллеги Джейн и выяснил содержание их последнего разговора. Затем он смог создать фишинговое письмо, имитируя стиль общения Джейн и используя точную тему их последнего обмена сообщениями. В результате всего за несколько минут он создал убедительное фишинговое сообщение, которое могло содержать вредоносное вложение.

Microsoft Copilot, и в частности Copilot Studio, дает компаниям возможность настраивать чат-ботов для выполнения специфических задач. Однако это требует доступа к корпоративным данным, что увеличивает риски безопасности. Многие чат-боты по умолчанию доступны для поиска в Интернете, что делает их легкой целью для хакеров.

Существуют также способы обойти защитные механизмы Copilot, используя вредоносные подсказки из внешних источников. Например, если чат-бот посещает сайт с вредоносным контентом, он может быть скомпрометирован и заставлен выполнять нежелательные действия. Баргури подчеркивает, что предоставление ИИ доступа к данным создает новую поверхность атаки, которая может быть использована злоумышленниками. Важно помнить, что чем более полезен бот, тем больше он подвержен рискам.

#microsoft #безопасность #хакеры #ии #copilot #фишинг
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