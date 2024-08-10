Недавняя утечка информации о Samsung Galaxy S24 FE раскрыла ключевые характеристики нового устройства. Смартфон получит увеличенный дисплей, обновленный чипсет и знакомую камеру, но цена, вероятно, возрастет.

Смартфоны серии Galaxy от Samsung всегда привлекали внимание пользователей благодаря своим инновациям и качеству. С выходом нового Galaxy S24 FE ожидается множество улучшений и изменений, которые могут заинтересовать как поклонников марки, так и новых пользователей. Недавние утечки информации о характеристиках и дизайне устройства дают возможность заглянуть в будущее этого смартфона и понять, что нас ждет.

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Согласно информации, которая появилась на странице поддержки Samsung, Galaxy S24 FE будет иметь ряд интересных особенностей. Дизайн устройства не станет чем-то кардинально новым и будет напоминать другие модели серии Galaxy S24. Однако одно из главных изменений заключается в увеличении размера дисплея: он вырастет до 6,7 дюймов, в то время как у предшественника Galaxy S23 FE экран составлял 6,4 дюйма.

Яркость нового дисплея также впечатляет: она увеличится с 1450 до 1900 нит, что обеспечит лучшую видимость даже при ярком солнечном свете. Частота обновления останется на уровне 120 Гц, что обеспечит плавность при прокрутке и взаимодействии с интерфейсом.

Несмотря на увеличенный размер дисплея, в аккумуляторе не произошло значительных изменений. Galaxy S24 FE будет оснащен батареей емкостью 4565 мАч, что лишь немного больше, чем у его предшественника с 4500 мАч. Ожидается, что устройство сможет обеспечить до 29 часов воспроизведения видео и 78 часов аудио. Однако реальная продолжительность работы от аккумулятора будет зависеть от различных факторов, включая интенсивность использования.

Также стоит отметить, что Galaxy S24 FE будет работать на чипсете Exynos 2400e, который является улучшенной версией флагманского процессора. Это значит, что пользователи смогут рассчитывать на более высокую производительность и новые функции, связанные с искусственным интеллектом. Ожидается, что смартфон предложит такие функции, как Portrait Studio для портретной съемки, Circle to Search для быстрого поиска информации и Generative Edit для редактирования изображений.

Камера нового устройства также будет знакомой: основным датчиком станет 50-мегапиксельный модуль, дополненный 12-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 8-мегапиксельным телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом. Хотя Samsung активно работает над улучшением обработки изображений, именно качество фотографий станет ключевым фактором, определяющим привлекательность S24 FE для покупателей.

На данный момент информации о цене Galaxy S24 FE нет. Однако учитывая, что стоимость S23 FE составляет 599 долларов (52700 руб.), вполне вероятно, что новый смартфон будет стоить дороже из-за увеличенного дисплея и нового чипсета.