Обновление программного обеспечения Boeing Starliner может привести к серьезным проблемам с его стыковкой на МКС. NASA рассматривает возможность возвращения астронавтов с помощью SpaceX Crew Dragon из-за потенциальных рисков.

Космические миссии всегда связаны с рисками и техническими сложностями, и последняя ситуация с Boeing Starliner это подтверждает. После недавнего запуска NASA столкнулось с серьезной проблемой: обновление программного обеспечения Starliner может помешать его автономной стыковке с Международной космической станцией (МКС). Это создает не только технические, но и логистические вызовы для космического агентства.

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NASA выразило опасения, что если экипаж Starliner покинет корабль, он может заблокировать один из стыковочных узлов МКС. В связи с этим космическое агентство рассматривает возможность возврата астронавтов Барри Уилмора и Суни Уильямс на Землю с помощью SpaceX Crew Dragon, в то время как Starliner вернется пустым. Однако есть одна серьезная проблема: Boeing удалил функцию автономной расстыковки из программного обеспечения Starliner.

Прошло более двух месяцев с момента старта тестового полета Boeing Crew Flight Test с мыса Канаверал. За это время команда столкнулась с множеством технических проблем, которые значительно затянули восьмидневную миссию, и точная дата возвращения экипажа остается неизвестной. NASA планировало принять решение о возвращении астронавтов на прошлой неделе, но это решение было отложено.

Кроме того, задержка с Crew-9 от SpaceX также связана с проблемами Starliner. Запуск, который изначально планировался на 18 августа, может быть перенесен на 24 сентября. Это даст NASA больше времени для оценки летной годности Starliner и проведения необходимых обновлений программного обеспечения. Текущая версия ПО не позволяет кораблю выполнять автоматическую отстыковку от космической станции и безопасно входить в атмосферу Земли.

На первый взгляд, это может показаться странным, особенно учитывая, что в мае 2022 года Starliner успешно выполнил полностью автоматизированный тестовый полет. Тогда корабль без экипажа смог стыковаться с МКС и вернуться на Землю. Однако по каким-то причинам эта функция была удалена для текущих испытаний с экипажем, и Boeing пока не предоставил объяснений.

NASA также обеспокоено тем, что обновление программного обеспечения может повредить один из двух стыковочных портов на МКС, что создаст дополнительные сложности. Если Starliner будет возвращен на Землю автономно, NASA должно быть уверено, что это не приведет к блокировке порта, что может затруднить будущие миссии.

В дополнение к этому, основная причина предыдущих отказов двигателей Starliner пока остается неясной, что добавляет еще больше неопределенности в ситуацию. NASA и Boeing продолжают работать над решением возникших проблем, но необходимость в тщательной проверке всех систем становится все более актуальной.