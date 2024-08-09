Социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску, подала антимонопольный иск против крупных рекламодателей, бойкотирующих платформу. Маск утверждает, что после двух лет попыток мирного разрешения конфликта началась настоящая война.

Илон Маск вновь привлекает внимание к своей социальной сети X, которая когда-то была известна как Twitter. На этот раз он заявил о начале конфликта с крупными рекламодателями, которые, по его мнению, сговорились бойкотировать платформу. Это решение стало результатом многолетних попыток мирного разрешения ситуации, которые, по словам Маска, не принесли результатов.

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Социальная сеть X подала иск в федеральный суд Техаса против группы крупных компаний, включая Mars и CVS Health, обвиняя их в сговоре с целью бойкота платформы. Маск утверждает, что этот бойкот негативно сказался на доходах X и нарушает принципы свободного рынка. Он выразил недовольство тем, что компании не только отказались размещать рекламу, но и, по его словам, организовали совместные действия, чтобы оказать давление на платформу.

В иске также упоминаются Глобальный альянс за ответственные медиа (GARM) и Всемирная федерация рекламодателей (WFA), которые, по мнению X, играли ключевую роль в этом бойкоте. Генеральный директор X, Линда Яккарино, подчеркнула, что такие действия рекламодателей угрожают свободе слова и могут иметь серьезные последствия для всей индустрии.

Илон Маск, который приобрел Twitter в 2022 году, не скрывает своего разочарования по поводу сложившейся ситуации. Он заявил, что его компания пыталась найти компромиссные решения в течение двух лет, но вместо этого столкнулась с игнорированием и отсутствием конструктивного диалога. Маск добавил, что теперь он готов перейти к более агрессивным действиям, чтобы защитить интересы X.

На одном из своих постов в X он призвал другие компании, которые столкнулись с подобными бойкотами, подавать иски в своих странах. Это заявление подчеркивает его намерение не только защищать свою платформу, но и поддерживать других бизнесменов, оказавшихся в аналогичной ситуации.

Маск также упомянул, что подал в суд на Google, что добавило еще больше огня в его борьбу с крупными корпорациями. Он отметил, что его попытки наладить мирные отношения не принесли плодов, и теперь он готов к открытому конфликту. "Мы пытались быть милыми в течение двух лет, но ничего не получили, кроме пустых слов. Теперь это война", — сказал он.

Ситуация вокруг X привлекает внимание не только пользователей, но и экспертов в области маркетинга и рекламы. Бойкот со стороны крупных брендов может оказать значительное влияние на финансовые результаты платформы, что вызывает опасения среди инвесторов. В то же время, это также открывает новые возможности для малых и средних компаний, которые могут воспользоваться ситуацией и привлечь внимание к своим продуктам и услугам на фоне кризиса у крупных игроков.