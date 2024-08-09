Илон Маск вновь привлекает внимание к своей социальной сети X, которая когда-то была известна как Twitter. На этот раз он заявил о начале конфликта с крупными рекламодателями, которые, по его мнению, сговорились бойкотировать платформу. Это решение стало результатом многолетних попыток мирного разрешения ситуации, которые, по словам Маска, не принесли результатов.
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Социальная сеть X подала иск в федеральный суд Техаса против группы крупных компаний, включая Mars и CVS Health, обвиняя их в сговоре с целью бойкота платформы. Маск утверждает, что этот бойкот негативно сказался на доходах X и нарушает принципы свободного рынка. Он выразил недовольство тем, что компании не только отказались размещать рекламу, но и, по его словам, организовали совместные действия, чтобы оказать давление на платформу.
В иске также упоминаются Глобальный альянс за ответственные медиа (GARM) и Всемирная федерация рекламодателей (WFA), которые, по мнению X, играли ключевую роль в этом бойкоте. Генеральный директор X, Линда Яккарино, подчеркнула, что такие действия рекламодателей угрожают свободе слова и могут иметь серьезные последствия для всей индустрии.
Илон Маск, который приобрел Twitter в 2022 году, не скрывает своего разочарования по поводу сложившейся ситуации. Он заявил, что его компания пыталась найти компромиссные решения в течение двух лет, но вместо этого столкнулась с игнорированием и отсутствием конструктивного диалога. Маск добавил, что теперь он готов перейти к более агрессивным действиям, чтобы защитить интересы X.
На одном из своих постов в X он призвал другие компании, которые столкнулись с подобными бойкотами, подавать иски в своих странах. Это заявление подчеркивает его намерение не только защищать свою платформу, но и поддерживать других бизнесменов, оказавшихся в аналогичной ситуации.
Маск также упомянул, что подал в суд на Google, что добавило еще больше огня в его борьбу с крупными корпорациями. Он отметил, что его попытки наладить мирные отношения не принесли плодов, и теперь он готов к открытому конфликту. "Мы пытались быть милыми в течение двух лет, но ничего не получили, кроме пустых слов. Теперь это война", — сказал он.
Ситуация вокруг X привлекает внимание не только пользователей, но и экспертов в области маркетинга и рекламы. Бойкот со стороны крупных брендов может оказать значительное влияние на финансовые результаты платформы, что вызывает опасения среди инвесторов. В то же время, это также открывает новые возможности для малых и средних компаний, которые могут воспользоваться ситуацией и привлечь внимание к своим продуктам и услугам на фоне кризиса у крупных игроков.