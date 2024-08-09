До конца года на трассах М-11 и М-12 будут открыты семь новых многофункциональных зон дорожного сервиса. Это создаст комфортные условия для водителей и улучшит инфраструктуру автотуризма.

С расширением сети скоростных дорог в России растет потребность в развитии удобных зон для отдыха водителей. Новые многофункциональные зоны дорожного сервиса помогут улучшить качество обслуживания и сделать поездки более комфортными.

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«Автодор» объявил о планах открыть семь новых многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ) на трассах М-11 и М-12 до конца этого года. В настоящее время на этих дорогах функционирует более 100 объектов, и к 2024 году их число вырастет до 115.

На недавно открытой трассе М-12 «Восток» уже работают 19 зон сервиса, а к концу 2024 года появятся еще пять. Новые МФЗ разместятся на 483-м и 778-м километрах в Нижегородской области и Татарстане, а также на 616-м км в Чувашии. Каждая зона будет оборудована АЗС, супермаркетом и кафе, а также парковочными местами для различных автомобилей.

На трассе М-11 «Нева» также развернуто строительство двух крупных МФЗ на Северном обходе Твери, которые станут самыми большими в стране. В этих зонах предусмотрены все удобства для отдыха: душевые, комнаты матери и ребенка, а также детские площадки. В Новгородской области планируется открытие первого отеля на трассе.

С новыми зонами сервиса водители смогут проезжать более 1500 км по скоростным дорогам без светофоров, что значительно улучшит условия для автотуризма и повысит безопасность на дорогах.