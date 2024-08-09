Инженеры из Стэнфорда завершили первое в истории испытание системы автономной навигации для роя спутников.

Современные технологии продолжают удивлять нас, и космическая отрасль не остается в стороне. Исследователи из Лаборатории космических сближений Стэнфордского университета недавно достигли важной вехи в разработке автономных систем для роя спутников. Этот проект, известный как StarFOX, представляет собой значительный шаг к созданию более эффективных и маневренных космических аппаратов, которые могут работать в команде.

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Испытание StarFOX стало первым в своем роде, в ходе которого команда успешно управляла четырьмя небольшими спутниками, используя только визуальную информацию, полученную с бортовых камер. Это позволяет спутникам вычислять свои траектории без необходимости постоянного взаимодействия с наземными системами. Инженеры представили свои результаты на конференции Small Satellite Conference в Логане, штат Юта, что вызвало большой интерес в научном сообществе.

Симона Д'Амико (Simone D'Amico), доцент кафедры аэронавтики и астронавтики, отметила, что это достижение стало результатом 11 лет работы ее лаборатории. Она подчеркнула, что использование роев спутников может значительно улучшить точность, гибкость и надежность космических операций. Современные миссии сталкиваются с рядом ограничений, и рой спутников может стать решением для достижения целей, которые трудно реализовать с помощью одиночного аппарата.

Одной из главных проблем, с которой сталкиваются исследователи, является надежная навигация роя. Традиционные системы навигации, такие как Глобальная навигационная спутниковая система (GNSS), требуют постоянного контакта с наземными станциями, что не всегда возможно в глубоком космосе. Д'Амико подчеркивает, что автономная система навигации необходима для обеспечения высокой степени независимости и надежности, особенно когда речь идет о взаимодействии с космическим мусором.

Используя доступные и относительно недорогие 2D-камеры, команда смогла создать систему, которая не требует сложного оборудования. В процессе навигации рой спутников использует визуальные данные для определения углов между объектами, что позволяет им ориентироваться в пространстве. Это похоже на то, как мореплаватели использовали секстанты в прошлом для навигации по звездам.

Система StarFOX сочетает в себе три новых алгоритма, которые помогают спутникам отслеживать друг друга и избегать столкновений. Алгоритм обработки изображений позволяет обнаруживать и отслеживать несколько объектов, включая космический мусор, а два других алгоритма помогают уточнять орбиты спутников. Это делает навигацию более точной и безопасной. Возможность управления роем спутников с высокой степенью автономности может изменить подход к выполнению сложных космических миссий, делая их более эффективными и экономичными. Инженеры уверены, что в будущем рои спутников смогут выполнять задачи, которые сегодня кажутся невозможными, открывая новые возможности для изучения космоса.