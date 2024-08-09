Huawei продолжает удивлять мир своими инновациями, и на этот раз внимание привлек складной телефон, замеченный у Ричарда Ю. Устройство, обладающее уникальной конструкцией, обещает стать настоящей сенсацией на рынке.

Технологический мир всегда ждет новинок от крупных производителей, и Huawei не исключение. На этот раз внимание привлек складной телефон, который был замечен у Ричарда Ю, председателя совета директоров Huawei Consumer BG. Устройство, о котором ходили слухи несколько месяцев назад, обещает изменить представление о складных смартфонах благодаря своей уникальной конструкции.

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Несколько месяцев назад в сети появились слухи о том, что Huawei разрабатывает складной телефон с тройным механизмом складывания. Мы ранее публиковали материал об этой модели. На днях Ричард Ю был замечен с этим устройством, что вызвало большой интерес у поклонников технологий. На фотографии видно, что новый смартфон имеет центральное отверстие для селфи-камеры, расположенное слева, а также две складки, что отличает его от традиционных моделей с одним шарниром, таких как Huawei Mate X5 или Samsung Galaxy Z Fold6.

По информации, предоставленной инсайдером Digital Chat Station, устройство, которое использует Ричард Ю, является прототипом, ранее замеченным в ходе исследований и разработок. Ожидается, что экран нового телефона будет иметь размер около 10 дюймов, что делает его достаточно компактным для использования в качестве планшета. Устройство будет работать на чипе Kirin 9-й серии, что должно обеспечить высокую производительность и эффективность.

Инсайдеры также утверждают, что официальная презентация этого складного телефона состоится до выхода новой модели Mate 70. Первоначально предполагалось, что новое устройство будет представлено до конца июня, но этого не произошло. Теперь ожидается, что Mate 70 будет запущен в Китае в середине или конце четвертого квартала текущего года.