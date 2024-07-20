Huawei подтвердила разработку инновационного смартфона, который складывается втрое. Ожидается, что устройство будет представлено в ближайшие месяцы и предложит новые технологии в мобильной индустрии.

Компания Huawei продолжает удивлять мир своими технологическими новинками. На этот раз она анонсировала разработку смартфона с уникальной функцией тройного складывания, что может стать настоящим прорывом в мобильной индустрии.

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Официальный представитель Huawei подтвердил, что компания активно работает над созданием телефона, который будет складываться втрое. Ранее об этом сообщали информаторы, и теперь Huawei сама подтвердила эти слухи. Устройство, как ожидается, будет представлено в течение двух месяцев, что создает большой интерес среди поклонников технологий.

По информации из источников, близких к компании, разработка включает в себя новейшие технологии искусственного интеллекта, что позволит улучшить функциональность устройства. Ричард Ю (Richard Yu), исполнительный директор Huawei, в недавнем интервью не стал отрицать работу над тройным складным телефоном, хотя и отметил, что детали разработки пока не могут быть раскрыты.

Согласно слухам, новый смартфон будет иметь уникальную конструкцию, позволяющую ему складываться как внутрь, так и наружу, и будет оснащен двойной шарнирной системой. Ожидается, что размер дисплея составит около 10 дюймов, что значительно больше, чем у текущих моделей, таких как Huawei Mate X5 с дисплеем 7,85 дюйма.

Недавно Huawei получила патент на устройство с названием «Folding Screen Device», что подтверждает, что прототип уже находится на стадии завершения. Также сообщается, что новинка будет работать на чипе серии Kirin 9 и предложит несколько нововведений в области мобильных технологий. Ожидается, что официальный запуск произойдет в сентябре, совпадая с годовщиной выхода предыдущей модели.