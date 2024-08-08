MediaTek анонсировала запуск нового чипа Helio G100, который поддерживает камеры с разрешением до 200 миллионов пикселей. Первый смартфон с этим процессором, Tecno Camon 30S Pro, уже поступил в продажу.

Смартфоны продолжают эволюционировать, и новые чипы играют ключевую роль в этом процессе. 7 августа MediaTek объявила о запуске своего нового процессора Helio G100, который обещает значительно улучшить качество фотографий и производительность мобильных устройств. Новый чип уже установлен в первом смартфоне Tecno Camon 30S Pro, который вышел всего за несколько дней до официального анонса.

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Чип Helio G100, выпущенный MediaTek, представляет собой восьмиядерный процессор, построенный на 6-нм техпроцессе TSMC. Он включает в себя две высокопроизводительные ядра Cortex-A76 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и шесть энергоэффективных ядер Cortex-A55, работающих на частоте 2,0 ГГц. Это сочетание обеспечивает отличную производительность для различных задач, от игр до многозадачности.

Одним из самых впечатляющих аспектов нового чипа является его поддержка камер с разрешением до 200 миллионов пикселей. Это вдвое превышает возможности предыдущей модели G99, которая могла обрабатывать только 100 миллионов пикселей. Благодаря этому нововведению пользователи смогут делать более детализированные и качественные фотографии, что особенно актуально для любителей мобильной фотографии.

Helio G100 также поддерживает память LPDDR4X и хранилище UFS 2.2, что обеспечивает быструю и эффективную работу устройства. В плане подключения чип предлагает поддержку 4G, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2, что делает его совместимым с современными стандартами связи.

Что касается функций камеры, Helio G100 включает в себя множество инновационных технологий. Например, он обладает тремя ISP (Image Signal Processor), которые обеспечивают распознавание лиц с помощью искусственного интеллекта, а также поддерживает аппаратные механизмы для глубины резкости и размытия фона. Эти функции позволяют создавать профессионально выглядящие фотографии и видео с минимальными усилиями со стороны пользователей.

Видеозапись также стала более продвинутой благодаря поддержке записи в формате 2K на скорости 30 кадров в секунду, а также 60 кадров в секунду в FHD и 120 кадров в секунду в HD. Это открывает новые возможности для создания контента, позволяя пользователям записывать высококачественные видео без необходимости в дополнительном оборудовании.

Кроме того, чип Helio G100 позволяет пользователям быстро восстанавливать соединение с мобильной сетью после выхода из зон с плохим покрытием, например, из лифтов или туннелей. Он также поддерживает две SIM-карты с VoLTE и ViLTE, что делает его идеальным выбором для пользователей, которым необходима высокая степень связи.

Ниже скриншот технических характеристик:



