Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
MediaTek Helio G100 - 8-ми ядерный чип с передовыми характеристиками и поддержкой камер до 200 МП
MediaTek анонсировала запуск нового чипа Helio G100, который поддерживает камеры с разрешением до 200 миллионов пикселей. Первый смартфон с этим процессором, Tecno Camon 30S Pro, уже поступил в продажу.

Смартфоны продолжают эволюционировать, и новые чипы играют ключевую роль в этом процессе. 7 августа MediaTek объявила о запуске своего нового процессора Helio G100, который обещает значительно улучшить качество фотографий и производительность мобильных устройств. Новый чип уже установлен в первом смартфоне Tecno Camon 30S Pro, который вышел всего за несколько дней до официального анонса.

реклама

Чип Helio G100, выпущенный MediaTek, представляет собой восьмиядерный процессор, построенный на 6-нм техпроцессе TSMC. Он включает в себя две высокопроизводительные ядра Cortex-A76 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и шесть энергоэффективных ядер Cortex-A55, работающих на частоте 2,0 ГГц. Это сочетание обеспечивает отличную производительность для различных задач, от игр до многозадачности.

Одним из самых впечатляющих аспектов нового чипа является его поддержка камер с разрешением до 200 миллионов пикселей. Это вдвое превышает возможности предыдущей модели G99, которая могла обрабатывать только 100 миллионов пикселей. Благодаря этому нововведению пользователи смогут делать более детализированные и качественные фотографии, что особенно актуально для любителей мобильной фотографии.

Helio G100 также поддерживает память LPDDR4X и хранилище UFS 2.2, что обеспечивает быструю и эффективную работу устройства. В плане подключения чип предлагает поддержку 4G, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2, что делает его совместимым с современными стандартами связи.

Что касается функций камеры, Helio G100 включает в себя множество инновационных технологий. Например, он обладает тремя ISP (Image Signal Processor), которые обеспечивают распознавание лиц с помощью искусственного интеллекта, а также поддерживает аппаратные механизмы для глубины резкости и размытия фона. Эти функции позволяют создавать профессионально выглядящие фотографии и видео с минимальными усилиями со стороны пользователей.

Видеозапись также стала более продвинутой благодаря поддержке записи в формате 2K на скорости 30 кадров в секунду, а также 60 кадров в секунду в FHD и 120 кадров в секунду в HD. Это открывает новые возможности для создания контента, позволяя пользователям записывать высококачественные видео без необходимости в дополнительном оборудовании.

Кроме того, чип Helio G100 позволяет пользователям быстро восстанавливать соединение с мобильной сетью после выхода из зон с плохим покрытием, например, из лифтов или туннелей. Он также поддерживает две SIM-карты с VoLTE и ViLTE, что делает его идеальным выбором для пользователей, которым необходима высокая степень связи.

Ниже скриншот технических характеристик:


#смартфоны #mediatek #чипы #helio g100
+
Написать комментарий (0)
MediaTek Dimensity 9400 получит прирост одноядерной производительности на 30%
Раскрыты подробности о дисплеях смартфонов Oppo Find X8, X8 Pro, X8 Ultra
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft выпустила обновление для Windows 10 и 11 с уведомлением о необходимости обновить ОС или ПК
20
Китай закончил строительство первого в мире маломасштабного модульного ядерного реактора
1
В России стартует производство ультрапремиальных шин для элитных автомобилей
+
NVIDIA выпустила драйвер Game Ready 560.81 и добавила в бета-версию NVIDIA App новые возможности
5
Samsung представила батарею для электромобилей - 965 км хода, зарядка за 9 минут, срок службы 20 лет
+
Новая функция на смартфонах Xiaomi поможет обнаружить скрытые камеры
+
После краха фондового рынка Безос, Маск и Баффет потеряли миллиарды долларов
2
Представители компании «Ветер» заявили об активной работе над концепцией управления роем FPV-дронов
+
Военно-промышленный комплекс России предлагает модернизировать БМП-3
+
PS5 Pro будет в два раза мощнее базовой модели за счет масштабирования PSSR и аппаратных улучшений
4
Искусственный интеллект появится в смартфонах Samsung Galaxy A35 и Galaxy A55
1
Железнодорожники установили новый рекорд на одной из ключевых сортировочных станций России
+
AMD дарит две игры при покупке процессоров и видеокарт компании
2
"Искандер" накрыл скопление техники и пехоты ВСУ у границ Курской области
3
Apple прекратила производство и продажи внешних дисководов для чтения CD
+
One UI 7.1 станет ключевым обновлением для линейки Galaxy S25 и принесёт целый ряд новых функций
+
Ryzen 7 9700X показал неудовлетворительные результаты в играх, проиграв даже Core i5-14600K
27
X(Twitter) подаёт в суд на ряд организаций и крупных компаний
+
Samsung планирует перенести свои функции искусственного интеллекта на Galaxy среднего класса
+
Эксперты выяснили, о чем чаще всего спрашивают чат-ботов с искусственным интеллектом
+

Популярные статьи

«Изделие 720» – чем опасна новая "треугольная" ракета ВС РФ и что о ней известно
5
Субъективный топ фильмов о глобальных катастрофах
10
Подсчитываем, сколько стоит самый популярный в мире игровой компьютер на основе статистики Steam
16
GeForce RTX 4060 Ti vs Radeon RX 7700 XT – почему вам стоить отказаться от покупки видеокарты NVIDIA
83
Сколько раз в год нужно переустанавливать операционную систему, и почему Windows 10 лучше Windows ХР
31
Core i5-2500K vs Core i5-14600K – насколько быстрее процессоры Intel стали в играх за 13 лет
30
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
10
Россия поставит С-400 Ирану – подробности взаимовыгодной сделки
1
Как купить смартфон и не попасться на удочку мошенникам – простые советы для новичков
6
Если ли смысл покупать Ryzen 7 9700Х для апгрейда, и почему AMD снова разочаровала экспертов
4

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
18:27
Вот ща прикол был. Сделал скрин сообщения чтобы страйк кинуть. А потом случайно её послал в рабочей переписке приложив вместо другого скрина. Получилось неудобно.
Core i5-2500K vs Core i5-14600K – насколько быстрее процессоры Intel стали в играх за 13 лет
Артем Селяви
18:25
два МОЩНЫХ ядра на частоте 2гц...это пугачева в мире электроники...
Показана полностью российская консоль Эльбрус 2С3: она тянет DOOM 3 и GTA 3
l33t_h4x00r
18:24
да не может быть , а тут у некоторых и7-2600 все тянет и раскрывает все видеокарты на 20 лет вперед...и минусуют потом еще, рукалицо
Core i5-2500K vs Core i5-14600K – насколько быстрее процессоры Intel стали в играх за 13 лет
VladTag
18:20
Forbes: ВСУ бросили последние резервы в рейдовую атаку на Курскую область
VladTag
18:19
Что, чубатый, не спиться в 404-й под вой сирен?
Репке: Подразделениям ВСУ пришлось отступить под Торецком, чтобы избежать окружения
SlyBiBi
18:17
Если ли смысл покупать Ryzen 7 9700Х для апгрейда, и почему AMD снова разочаровала экспертов
FelsheR-BANz
18:17
Гитлер с Наполеоном маршировали на Москву, где они?
В США осудили вылазку ВСУ в Курскую область, а плененный военный назвал её цель
ЮРА ОНИЩЕНКО
18:15
Да мне плевать, что ты принимаешь
Forbes: ВСУ бросили последние резервы в рейдовую атаку на Курскую область
Спецоператор палаты
18:14
Я на чиле тут
Forbes: ВСУ бросили последние резервы в рейдовую атаку на Курскую область
ЮРА ОНИЩЕНКО
18:14
Знатно ты пукан тут днями рвëшь
Forbes: ВСУ бросили последние резервы в рейдовую атаку на Курскую область
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем