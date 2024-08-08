Новое исследование предполагает, что очень давно Луна могла иметь небольшие спутники, вращающиеся вокруг нее и Земли. Эти результаты открывают новые горизонты для понимания динамики экзопланетных систем.

Научные исследования о Луне продолжают удивлять нас новыми открытиями. Последние данные указывают на то, что в очень давние времена существовала возможность наличия мини-спутников, которые вращались вокруг Земли и Луны. Эти находки могут не только изменить наши представления о прошлом нашей планеты, но и дать ключ к пониманию процессов формирования экзопланетных систем.

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Согласно новому исследованию, когда Земля и Луна находились значительно ближе друг к другу, у них могли быть маленькие спутники или даже диск, вращающийся вокруг этой пары. Это открытие основано на анализе гравитационного взаимодействия обломков, образовавшихся в результате гигантского столкновения, которое привело к образованию Луны около 4,5 миллиардов лет назад. Ученые предполагают, что в то время расстояние между Землей и Луной составляло всего 19 135 километров, что примерно в 1,5 раза больше диаметра Земли.

Исследование также указывает на то, что Луна и Земля продолжают удаляться друг от друга со скоростью примерно 3,8 сантиметра в год. Это сравнимо с темпом роста человеческих ногтей. Однако в далеком прошлом Луна была гораздо ближе к Земле, что могло способствовать образованию небольших спутников, вращающихся по полярным орбитам. В то время как сейчас такие орбиты не наблюдаются, ученые уверены, что они могли быть стабильными до момента, когда расстояние между Землей и Луной увеличилось до 7,5 диаметров Земли.

Астрономы, участвующие в исследовании, отметили, что на ранних этапах формирования Солнечной системы существовало множество мелких тел и обломков, которые могли взаимодействовать между собой. Часть из них могла оставаться на околоземной орбите, создавая условия для формирования полярных спутников. Однако большинство обломков, скорее всего, столкнулись с Луной или Землей или были выброшены в межзвездное пространство.

Интересно, что нынешняя орбита Луны наклонена примерно на 5 градусов относительно орбиты Земли вокруг Солнца, в то время как ранние исследования предполагали, что при образовании Луна имела наклон не менее 10 градусов. Ученые продолжают исследовать, почему такая ситуация могла возникнуть, поскольку ожидалось, что Луна должна была сформироваться в выровненной позиции.

Стивен Лепп, один из авторов исследования, подчеркнул, что изучение динамики орбит вокруг системы Земля-Луна в прошлом может помочь объяснить многие загадочные аспекты ее текущих характеристик. Он добавил, что хотя сложно доказать существование полярных спутников в прошлом, это открытие повышает вероятность того, что аналогичные структуры могут встречаться в системах экзопланет.