Nvidia разрабатывает новое поколение графических процессоров B100 и B200, которые будут использоваться в облачных вычислениях. В их состав войдет память HBM3E объемом 144 ГБ, что обещает значительное повышение производительности.

С каждым годом требования к вычислительной мощности в сфере облачных технологий растут, и компании, такие как Nvidia, продолжают работать над новыми решениями. В этом контексте Nvidia анонсировала разработку графических процессоров следующего поколения, которые обещают стать важным инструментом для клиентов облачных сервисов.

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По информации от TrendForce, Nvidia активно трудится над графическими процессорами B100 и B200, которые будут предназначены для клиентов облачных сервисов (CSP). Эти устройства обещают улучшенные характеристики, что позволит значительно повысить производительность в облачных вычислениях. Также запланирована оптимизированная версия B200A, которая будет ориентирована на корпоративных клиентов с потребностями в искусственном интеллекте.

Одним из ключевых аспектов новых графических процессоров является использование памяти HBM3E. Хотя изначально планировалось, что B200A будет оснащен 192 ГБ памяти, теперь объем уменьшен до 144 ГБ. Это решение связано с необходимостью оптимизации производительности и снижения потребления энергии. Интересно, что при этом увеличилась емкость одного чипа памяти — с 24 ГБ до 36 ГБ, что может компенсировать уменьшение общего объема.

Технические характеристики B200A пока не раскрыты полностью, но известно, что количество слоев чипа памяти уменьшено с восьми до четырех. Это также может упростить процесс производства и снизить затраты на создание новых GPU. Кроме того, ожидается, что потребляемая мощность B200A будет ниже, чем у предыдущих моделей, что позволяет избежать необходимости в жидкостном охлаждении. Вместо этого новые графические процессоры будут использовать систему воздушного охлаждения, что упростит их настройку и эксплуатацию.

Производитель планирует начать поставки B200A OEM-производителям во втором квартале следующего года. Это позволит компаниям, использующим облачные технологии, быстрее интегрировать новые решения в свои системы. Тем не менее, основное внимание в 2024 году будет уделено платформе Hopper, которая включает в себя модели H100 и H200, предназначенные для североамериканского и китайского рынков соответственно.

Несмотря на то, что B200A будет доступен позже, его выход не должен пересекаться с поставками H200, которые ожидаются в третьем квартале 2025 года. Это говорит о том, что Nvidia стремится обеспечить плавный переход между различными поколениями графических процессоров, минимизируя возможные перебои в поставках и обеспечивая своих клиентов современными решениями.