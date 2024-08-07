Илон Маск подал в суд на группу рекламодателей, обвиняя их в организации бойкота, который лишил его платформу X миллиардов долларов. Иск стал ответом на действия, предпринятые после его покупки Twitter в 2022 году.

На фоне растущих напряжений между Илоном Маском и рекламодателями, платформа X (бывший Twitter) подала иск против группы компаний, утверждая, что они организовали массовый бойкот, который привел к значительным финансовым потерям. Этот шаг стал кульминацией конфликта, начавшегося после того, как Маск приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов и провел масштабные изменения в управлении и политике компании.

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ABC News сообщило на своем сайте, что иск был подан в федеральный суд Техаса против Всемирной федерации рекламодателей и таких компаний, как Unilever, Mars, CVS Health и Orsted. В нем утверждается, что инициатива рекламной группы, известная как «Глобальный альянс за ответственные медиа», способствовала координации рекламной паузы, что, по мнению X, нарушает антимонопольное законодательство.

Генеральный директор X Линда Яккарино в своем видеообращении отметила, что иск основан на доказательствах, собранных Судебным комитетом Палаты представителей США. Она утверждала, что эти материалы подтверждают наличие систематического бойкота против X со стороны указанных компаний. В прошлом месяце комитет провел слушания, на которых рассматривались вопросы о том, достаточно ли действующих законов для предотвращения антиконкурентных действий в сфере онлайн-рекламы.

Основные обвинения в иске касаются периода сразу после покупки Twitter Маском, когда начались массовые отказы рекламодателей от размещения своих объявлений. В ноябре 2023 года многие бренды начали покидать платформу, опасаясь размещения своей рекламы рядом с контентом, который может быть расценен как разжигающий ненависть. Эти опасения усугублялись самими действиями Маска, который в своих постах поддерживал антисемитские теории заговора.

ABC News подчеркивает, что Маск в ответ на уход рекламодателей назвал их действия «шантажом», заявив, что они пытаются навязать свои условия. В своих заявлениях он использовал резкие выражения, подчеркивая, что не намерен мириться с давлением со стороны крупных компаний.

Представители Всемирной федерации рекламодателей и компаний, упомянутых в иске, пока не прокомментировали ситуацию. Однако на недавних слушаниях в Конгрессе один из руководителей Unilever выступил в защиту практики своей компании по размещению рекламы только на тех платформах, которые соответствуют ее стандартам безопасности бренда. Он подчеркнул, что только Unilever контролирует свои рекламные расходы и что ни одна платформа не может рассчитывать на автоматическое получение их средств.