Xiaomi планирует выпустить флагманский смартфон 15 Ultra с уникальным телеобъективом на 200 мегапикселей и 4-кратным оптическим зумом. Ожидается, что устройство дебютирует в первой половине 2025 года, предлагая пользователям передовые функции камеры.

С каждым новым релизом Xiaomi продолжает удивлять пользователей своими инновациями и уникальными функциями. В ближайшие месяцы компания планирует представить несколько новых моделей, в том числе флагманский смартфон 15 Ultra, который обещает стать настоящим прорывом в области мобильной фотографии. Утечки о характеристиках устройства уже начали появляться, и они выглядят впечатляюще.

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Согласно недавним слухам, Xiaomi 15 Ultra будет оснащен телеобъективом с разрешением 200 мегапикселей и 4-кратным оптическим зумом. Это может быть перископическая камера, что позволит пользователям делать качественные снимки на больших расстояниях. Информатор Ice Universe, поделившийся этой информацией, также отметил, что новая настройка камеры обеспечит широкий диапазон возможностей для съемки с разных углов, что порадует поклонников марки.

Кроме того, ожидается, что Xiaomi 15 Ultra станет одним из первых смартфонов на базе нового чипсета Snapdragon 8 Gen 4, который обеспечит высокую производительность и улучшенную энергоэффективность. Устройство будет работать на Android 15 с интерфейсом HyperOS 2.0, что обещает пользователям интуитивно понятный и быстрый опыт работы.

Отдельное внимание стоит уделить дисплею нового флагмана. По информации утечек, 15 Ultra будет оснащен двухслойной OLED-панелью с разрешением 2K, что обеспечит яркие и четкие изображения. Для повышения безопасности устройство получит ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран, что сделает разблокировку более удобной и быстрой.

Что касается оперативной памяти, Xiaomi 15 Ultra может похвастаться объемом до 24 ГБ, что позволит запускать множество приложений одновременно без потери производительности. Кроме того, ожидается, что смартфон будет иметь большую батарею емкостью 6200 мАч, что обеспечит длительное время работы без подзарядки.

Стоит отметить, что версия 15 Pro, скорее всего, не будет доступна на глобальном рынке, в то время как 15 и 15 Ultra будут выпущены по всему миру. Это решение может быть связано с особенностями спроса на разные модели в различных регионах.