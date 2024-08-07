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Новый проект "Делимобиля" - продажа машин с пробегом через "Купимобиль"
Компания "Делимобиль" запускает новую платформу "Купимобиль", которая будет заниматься продажей автомобилей из своего автопарка. Ожидается, что в год будет реализовано несколько тысяч машин как физическим, так и юридическим лицам.

Сфера каршеринга в России продолжает развиваться, и компании ищут новые возможности для расширения своих услуг.

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ПАО "Каршеринг Руссия", действующее под брендом "Делимобиль", объявило о запуске новой платформы "Купимобиль", предназначенной для продажи автомобилей из своего автопарка. В рамках данного проекта компания планирует продавать как свои машины, так и автомобили от партнеров, что позволит значительно расширить ассортимент.

Ожидается, что "Делимобиль" сможет реализовать несколько тысяч автомобилей в год, как оптовым, так и розничным покупателям. Это позволит не только обновить автопарк компании, но и предложить клиентам качественные автомобили с проверенной историей эксплуатации. Важно отметить, что все машины будут проходить полный предпродажный сервис, а также иметь документально подтвержденную историю, что гарантирует их юридическую чистоту и исправность.

На платформе "Купимобиль" будут представлены автомобили различных европейских и азиатских брендов, таких как Volkswagen, Renault, Mercedes и Hyundai. Клиенты смогут ознакомиться с доступными для покупки машинами на сайте, а также в специализированных площадках в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Ростов-на-Дону.

Сейчас парк "Делимобиля" насчитывает более 30 000 автомобилей, и он продолжает расти. На 30 июня 2024 года количество машин составило 29,6 тысячи, что на 36% больше по сравнению с прошлым годом. В июле парк превысил отметку в 30 000 автомобилей. Все эти машины приобретаются по модели финансового лизинга, и после окончания срока лизинга они переходят в собственность компании.

Компания уже имеет опыт продаж автомобилей на вторичном рынке, причем срок эксплуатации таких машин может достигать шести лет. Это связано с тем, что к этому моменту лизинговые обязательства полностью погашаются. В модели ценообразования "Делимобиля" заложена стоимость продажи, равная 40% от цены нового автомобиля на момент его реализации. Также компания работает напрямую с импортерами, что позволяет получать скидки на новые автомобили.

Кроме того, "Купимобиль" предлагает услуги по лизингу, страхованию и автокредитованию, что делает процесс покупки более удобным для клиентов. Это особенно актуально для юридических лиц, которые могут рассчитывать на фиксированную стоимость автомобилей, включая НДС.

#каршеринг #делимобиль #купимобиль #продажа автомобилей
Источник: kupi.delimobil.ru
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