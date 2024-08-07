Шинный кластер «Кордиант» объявил о запуске производства ультрапремиальных шин, предназначенных для дорогих автомобилей.

Сфера автомобильной промышленности постоянно развивается, и производители шин не остаются в стороне от новых трендов. В России начинается амбициозный проект по созданию ультрапремиальных шин.

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Шинный кластер «Кордиант» объявил о разработке нового бренда ультрапремиальных шин, который будет предназначен для состоятельных автовладельцев. На данный момент у компании уже есть несколько марок, включая Tunga, Cordiant, Torero и Gislaved, из которых последняя считается премиальной. Однако новый проект предполагает создание продукта, который будет еще более эксклюзивным и высококачественным.

Целевая аудитория для этих шин — это люди с высоким доходом, которые владеют дорогими автомобилями и стремятся к максимальному комфорту во время поездок. Ультрапремиальные шины должны обеспечивать не только безопасность, но и превосходные эксплуатационные характеристики, такие как тихий ход и отличное сцепление с дорогой.

Производство новых шин будет сосредоточено на крупных типоразмерах, с посадочным диаметром от 16 до 22 дюймов. Это решение продиктовано растущим спросом на шины для автомобилей премиум-класса, которые все чаще оснащаются большими колесами. Разработка новых моделей будет вестись российскими специалистами, что позволяет учитывать местные условия эксплуатации и предпочтения потребителей.

Хотя название нового бренда пока держится в секрете, его создание является частью стратегии «Кордианта» по расширению ассортимента и укреплению позиций на рынке. Ожидается, что ультрапремиальные шины будут отличаться не только высоким качеством, но и инновационными технологиями, которые обеспечат их конкурентоспособность на международной арене.

В дополнение к запуску нового бренда, на заводе Gislaved в Ульяновске открылся научно-технический центр «Интайр». Этот центр будет заниматься разработкой и запуском новых моделей шин, в том числе и в премиальном сегменте. Открытие такого центра говорит о серьезных намерениях «Кордианта» инвестировать в научные исследования и разработки, что в свою очередь должно привести к улучшению качества продукции и внедрению новых технологий.